فاسور: المغامرة الاستراتيجية ليست السبب وراء خسارة فيراري للمركز الثاني في البطولة

دخلت العلامة الإيطالية سباق أبوظبي الختامي بفارق 4 نقاط فقط خلف مرسيدس ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

لكن ورغم أن شارل لوكلير حقق المركز الثاني، لكن زميله ساينز لم يفلح بتسجيل أية نقطة، بينما سجل جورج راسل نقاط المركز الثالث، بينما أحرز زميله لويس هاميلتون المركز التاسع، ما كان كافياً للسهام الفضية كي تحسم مركز الوصافة أمام فيراري.

وبعد القسم الأول المحبط في التصفيات والذي شهد خروج ساينز، وضعت فيراري سائقها الإسباني على إطارات هارد منذ البداية.

لكن ومع افتقاره للوتيرة اللازمة، تم إدخاله لوقفة الصيانة مبكراً ومن ثم انتقل إلى مجموعة ثانية لكن من نفس النوعية - هارد.

بالتالي كان عليه الدخول لوقفة ثانية إلزامية بحسب القوانين التي تنص على ضرورة استعمال كل سائق لنوعين على الأقل من الإطارات في السباق.

وكانت فيراري تأمل دخول سيارة أمان بحيث يحصل ساينز على وقفة صيانة مجانية. لكن هذا لم يحصل.

وفي النهاية، اضطر ساينز لدخول وقفة صيانته الثانية في اللفة ما قبل الأخيرة، وبعد خروجه من مراكز النقاط، تم الانسحاب رسمياً فيما أعلنت فيراري أنها مشكلة في المحرك.

وأوضح فاسور بأن الاستراتيجية غير مُلامة على سباق ساينز السيء، والذي تعرض لحادثة كبيرة في التجارب الحرة الثانية، بل السبب هو افتقاره للوتيرة.

فقال: "حين تدخل في اللفة 20 فليس أمامك خيار سوى وضع إطارات هارد ثانية، لأنك لو استعملت ميديوم، حينها ستدخل المنصة في اللفة 30".

وأكمل: "وكانت الخطة - لا أعلم إن كان يمكن تسميتها خطة - أن نضع هارد ومن ثم ننتظر سيارة أمان أو علماً أحمر".

وأردف: "المشكلة لا تتعلق بالاستراتيجية، بل بالوتيرة. لم نمتلك الوتيرة وتلك هي المشكلة. بالتالي فإن جميع الاستراتيجيات كانت سيئة".

وفيما يتعلق بالخطة الأولية الأصلية لـ ساينز، قال: "كانت الخطة بدخول المنصة في اللفة 35 تقريباً، بعكس الآخرين".

وأكمل: "أكمل الآخرون 15 - 20 لفة على ميديوم ومن ثم 40 لفة على هارد، والهدف كان 40 لفة على هارد مع وقت في هواء نظيف من أجل تعويض النقص".

وشدد فاسور على أن استعمال ميديوم أثناء الانطلاقة لم يكن ليؤدي إلى أية نتيجة مختلفة.

فقال: "يمكنك دوماً محاولة التفكير بما كان ليحصل لو قمنا بأمر ما مختلف، لكنني لا أفكر بهذه الطريقة".

وأكمل: "أعتقد أن المشكلة كانت في الوتيرة، وليست في إطارات هارد أو ميديوم. كان على نفس الحلبة مع نفس إطارات شارل. كانت لدينا مشكلة وعلينا فهمها. ولم تكن تلك مشكلة استراتيجية".

وتعقيباً على انخفاض الأداء، شدد فاسور على أن نتيجة البطولة لم تتحدد فقط من السباق الختامي.

فقال: "بالتأكيد وبالنسبة إلى كارلوس، كان خارج الوتيرة اليوم وذلك واضح، علينا فهم السبب".

وأكمل: "لكن بصراحة، لم يكن اليوم هو سبب الخسارة. لو نظرنا إلى البطولة ككل، أعتقد أننا واجهنا جولات صعبة".

واختتم: "ميامي، زاندفورت لناحية ضعف الوتيرة، وتلك كانت جولات مؤلمة أكثر من اليوم".