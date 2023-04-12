فاسور: الفرق "متفقة" على اعتماد صيغة تصفيات "ديناميكية" لجولات السباقات القصيرة

ستتم إقامة 6 سباقات قصيرة في موسم 2023، أولها سيكون في باكو، حيث من المتوقع أن تصبح نتائج السباقات القصيرة مستقلة ولا تؤثر على ترتيب انطلاق السباقات الأساسية.

سابقاً، كانت نتيجة السباق القصير تحدد ترتيب انطلاقة السباق الأساسي، لكن السائقين أشاروا إلى أن هذا يعني التخوّف من أية مجازفات قد تُضرّ بمراكز انطلاق السباق الرئيسي الذي يقدم نقاطاً أكبر.

نتيجة لذلك، سيتم استبدال التجارب الحرة الثانية يوم السبت بحصة تصفيات إضافية خاصة بالسباق القصير، وذلك ما يعني أن السباق القصير سيصبح حدثاً مستقلاً.

أما حصة التصفيات يوم الجمعة فستحدد ترتيب انطلاق سباق الأحد الرئيسي.

وبينما من المطلوب حصول تصويت لتبني هذه التعديلات في باكو، لكن فاسور أوضح أن الجميع متفق على أن هذا التعديل سيرفع مستويات الحماس.

فقال: "أعتقد أن جميع الفريق متفقة هذه المرة".

وأكمل: "من النادر أن نرى إجماعاً مثل هذا".

ويرى فاسور أن التجارب الحرة الثانية لا تقدم إلا القليل للمتابعين وهنا كان لا بد من هذا التعديل "الديناميكي".

فقال: "بالتأكيد، هذه الصيغة أكثر ديناميكية".

وأكمل: "هذه الصيغة تعجبني. لست معجباً بالتجارب الحرة الثانية. إنها مملة أحياناً".

وتابع: "ليس بالنسبة لنا نحن الفرق لأننا نتعامل مع كميات كبيرة من البيانات. لكنني أتخيل وضع المتابعين، إن لم تكن تعلم مستويات الوقود وأوضاع المحرك وغيرها، حينها ستكون التجارب الثانية مملة".

وقارن فاسور الوضع بكرة القدم حيث قال: "إن كنتم تشاهدون كرة القدم، فلن تشاهدوا حصص التمرين في الملعب".

واختتم: "نحن ربما الرياضة الوحيدة التي تبثّ حصص التمرين على التلفاز!".