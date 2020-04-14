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فاسور: أمام الفرق وقت محدود للتركيز على التطوير لملاحقة بعضها البعض

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فاسور: أمام الفرق وقت محدود للتركيز على التطوير لملاحقة بعضها البعض
14-04-2020

اعترف فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو أنّ فرق الفورمولا واحد سيكون لديها وقت محدود لمحاولة اللحاق ببعضهم البعض عندما ينطلق الموسم وذلك بسبب جدول السباقات المكثّف الذي سيعرقل عملية التطوير.

في ظل أمل الفورمولا واحد بتكثيف سباقات الفورمولا واحد في وقت لاحق من هذا العام بمجرّد تحسّن الوضع العالمي بعد تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، ستواجه الفرق تحديًا كبيرًا لبلوغ أهدافها خلال فترة الأشهر القليلة التي قد تتزاخم فيها السباقات.

وقال فاسور أنّ الفرق سيكون لديها ما يكفي على عاتقها فقط من أجل المنافسة في السباقات، حيث يعتقد بأنّ لن تكون هنالك فرصة لجلب التحديثات بشكل عدائي من أجل إغلاق الفارق مع المنافسين.

"بالتأكيد عندما تخوض 15 سباقًا أو شيء من هذا القبيل على التوالي، فسيكون من الأفضل بكثير أن يكون لديك سيارة جيّدة من البداية" قال فاسور لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "سيكون من الصعب للغاية، ولن أقول من المستحيل كون لا شيء مستحيل، التعافي والعودة خلال الموسم، أصعب بكثير مما لو كان لديك 10 أشهر. لكنّ ذلك هو الواقع، حيث ليس لدينا الكثير لنتذمّر حياله".

وتابع: "سيكون ذلك قرارًا سينقذ الفورمولا واحد، ونحن جميعًا متحدين وأعتقد بأنّه قرار مهم. بالطبّع سيكون له جوانب سلبية إذا ما واجهت أحد الفرق بداية صعبة".

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هذا ومن المرجّح أن تمدد فرق الفورمولا واحد فترة غلق مصانعها حتّى يكون هنالك صورة أوضح حيال الوقت الذي قد يُستأنف فيه الموسم.

وبمجرد أن تعود الفرق للعمل، يرى فاسور أنّ تركيزها سينصب على جوانب مختلفة بالمقارنة مع المواسم العادية.

"بمجرّد أن تنتهي فترة الإغلاق، سنوجّه جميع مواردنا نحو الموسم الحالي. لو كان لدينا 15 أو 18 سباقًا، سنكون بحاجة عندها إلى البدء مع كمية كبيرة من الأجزاء، لذا سيكون التركيز أكبر على الإنتاج من أيّ شيء آخر كوننا لن نعود إلى المصنع (بين السباقات)" قال فاسور.

واختتم: "سيكون الوضع والممارسات مختلفة بعض الشيء، إذ أعتقد بأنّنا سنحظى بمعدل تطوير أقل خلال الموسم. لكن علينا كذلك مواجهة المشاكل الأخرى".

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