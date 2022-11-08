فاسور: الشراكة مع آودي "تغيير شامل" بالنسبة إلى ساوبر
قال فريدريك فاسور مدير ساوبر أن الشراكة مع آودي كفريق مصنعي في الفورمولا واحد بدءاً من 2026 ستمثل "تغييراً شاملاً" بالنسبة للمؤسسة.
بعد أشهر من التوقعات، تم الإعلان على هامش جائزة المكسيك الكبرى أن آودي قد اختارت ساوبر كشريك لفريقها المصنعيّ في الفورمولا واحد، وذلك مع بدء حقبة المحركات الجديدة في 2026.
وعملت ساوبر كفريق مصنعي من قبل - لعل أشهرها الحقبة مع بي ام دبليو بين 2006 و2009 - بينما يعتقد مدير الفريق فريدريك فاسور أن آودي ستساعد على نقل مستوى الفريق بشكل كبير إلى الأمام على صعيد التنافسية.
حيث قال: "على المدى القصير، لن يكون هناك تأثير كبير بالنسبة لنا لأننا نعلم الخطوة التالية، لكنها ستمثل فرصة هائلة على صعيد التوظيف وجلب الرعاة في المستقبل".
وأكمل: "على المدى المتوسط، بالتأكيد هذه الخطوة تمثل تغييراً كبيراً، لأننا سنحظى بشراكة من هذا النوع، وأنا أعتقد أن الفورمولا واحد تزداد صعوبة مع الوقت".
وتابع: "قامت الفورمولا واحد بخطوات هائلة في السنوات العشر الأخيرة، بالتالي فإن فكرة الفريق المستقلّ تبدو مستحيلة للغاية من وجهة نظري. شراكتنا مع آودي ربما كانت الخيار الأفضل المتاح لنا ونحن أكثر من سعداء بالإبقاء على مثل هذه الشراكة للمستقبل".
وبالرغم من أن الهيكلية المالية للفورمولا واحد قد تغيرت بفضل تطبيق قانون سقف النفقات، لكن فاسور يرى بأن مستويات الأموال المطروحة ما زالت أعلى بكثير مما يمكن للفرق غير المصنعية إنفاقه.
فقال: "ما زلنا بعيدين كثيراً عن سقف النفقات. ما يعني بأننا نقاتل كي نبقى قريبين من سقف النفقات، وبالرغم من كل ذلك ما زلنا بعيدين عنه".
واختتم: "نحن فريق يعتمد بالكامل على تحقيق النتائج. لكن النظرة المستقبلية للفرق المستقلة تصبح صعوبة أكثر وأكثر".
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