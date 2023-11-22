فاسور: "الزخم إلى جانب" فيراري في معركتها مع مرسيدس على وصافة البطولة

لم تعد تفصل بين فيراري ومرسيدس سوى 4 نقاط فقط ضمن ترتيب بطولة المصنعين، بعد أن نجحت قلعة مارانيللو بكسب 16 نقطة في لاس فيغاس بعد أن نجح شارل لوكلير بتجاوز سيرجيو بيريز نحو المركز الثاني في اللفة الأخيرة.

كما دعم كارلوس ساينز نقاط فيراري عبر تحقيقه للمركز السادس رغم عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد حادثته في التجارب الحرة الأولى بسبب ارتطامه بغطاء تصريف.

"لو نظرنا إلى فارق الـ 60 نقطة خلفهم منذ عدة سباقات، لوجدنا أننا نسير على طريق جيد" قال فاسور.

وأكمل: "لكن أبوظبي قصة أخرى، 4 نقاط قد تكون لا شيء وقد تكون كل شيء".

وأكمل: "مجدداً، كنا نقدم وتيرة قوية في مونزا، سنغافورة وفي المكسيك، على حلبات متعددة وضمن ظروف جوية متنوعة وجميع نوعيات الإطارات".

وتابع: "نحن متحفزون أكثر من أي وقت مضى قبل أبوظبي. الزخم إلى جانبنا، وسنرى ما سيحصل".

بالمقابل، أوضح فاسور بأن المشاعر المختلطة غمرت معسكر فيراري حين تصدر لوكلير سباق لاس فيغاس قبل أن يعاكسه الحظ مع دخول سيارة الأمان.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كانت مشاعر غريبة. تحقق قطب الانطلاق الأول، تتجاوز سيارة ريد بُل ثلاث مرات في السباق، ومن ثم تنهي ثانياً. ذلك أمر غير اعتيادي!".

وأردف: "أعتقد أن توقيت سيارة الأمان كان السيناريو الأسوأ بالنسبة لنا. بعد 4 لفات من وقفة الصيانة. لكن هذا واقع الحال".

وتابع: "قام شارل بعمل مذهل. وحتى كارلوس، مع الأخذ بعين الاعتبار ما جرى في التجارب الحرة الأولى، من ثم حادثة المنعطف الأول، كان في المركز 20 أو 18 ومن ثم حقق المركز السادس. بالنسبة لنا كانت تلك جولة جيدة".

كما اعترف فاسور بأنه لم يكن يعتقد بأن لوكلير قادر على تجاوز بيريز في اللفة الأخيرة.

فقال: "كانت معركة على الحدود القصوى! لكن في اللفة السابقة وفي مرحلة ما، توقعت أنه سيحاول، لكنني شاهدت الفارق وقلتُ ’واو، كلا، إنه بعيد جداً.. بعيد جداً’ لكن في اللفة التالية…".

وأردف: "تفاجأت، ربما أقل من تشيكو! لكنها كانت حركة مذهلة وأعتقد أنه كان متحمساً جداً لإكمال التجاوز".