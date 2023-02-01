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فاسور: الدراما حول بن سُليّم لم تتصاعد إلا لأنه لا توجد أخبار أخرى

يرى فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أن الجدل الذي أحاط محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" سيختفي حالما ينطلق موسم الفورمولا واحد.

فاسور: الدراما حول بن سُليّم لم تتصاعد إلا لأنه لا توجد أخبار أخرى

أحاط الجدل بـ بن سُليّم خلال الأسابيع الماضية إزاء آرائه فيما يتعلق بالحقوق التجارية للفورمولا واحد.

حيث أدلى بتعليق مفاده بأن 20 مليار دولار أمريكي تمثل قيمة "أكبر من الفعلية" للفورمولا واحد، في إشارة إلى أن خطوة الصندوق السيادي السعودي لشرائها لا تتناسب مع البطولة. 

وفي رسالة من القسم القانوني للفورمولا واحد موجهة إلى بن سُليّم، تمت الإشارة فيها إلى أنه من الخاطئ تماماً لـ "فيا" التعليق على المسائل التجارية.

كما وجد بن سُليّم نفسه وسط مزيد من الجدل يتعلق بمنع "فيا" للسائقين من الإدلاء بتصريحات ذات مدلول سياسي أو اجتماعي أو جدلي دون موافقة مسبقة.

علاوة على ذلك، نشرت صحيفة "تايمز" بعض التعليقات القديمة من الموقع الإلكتروني القديم للإماراتي تحمل نظرة سلبية للمرأة.

وردّت "فيا" على هذه المسألة بأن تلك التصريحات لا تعبر عن وجهة نظر بن سُليّم.

محمد بن سُليّم، رئيس

محمد بن سُليّم، رئيس "فيا"

تصوير: إيه.أس.أو

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وظهرت بعض التكهنات لاحقاً، بأن هناك تياراً في "فيا" يريد التخلص منه أيضاً. ومثل هذا السيناريو قد يشعل بعض الجدالات السياسية قبل بداية موسم الفورمولا واحد المقبل.

لكن فاسور يرى بأن الجدل حول بن سُليّم لم يتصاعد إلا لأنه لا توجد هناك أية أخبار أخرى حالياً، مؤكداً أنه وحالما تبدأ المنافسات سينتقل التركيز مباشرة إليها.

فقال: "أنا مقتنع تماماً بأنه وحالما تنطلق السيارات على المسار، فإن كل تلك التعليقات ستتضاءل".

واختتم: "بالتأكيد ستكون هناك نقاشات كما هو الحال على الدوام، آمل أن نحافظ على تركيزنا على النواحي الرياضية".

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