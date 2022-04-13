فاسور: التراجع في تصفيات أستراليا أخفى الوتيرة القوية لألفا روميو

وصلت ألفا روميو إلى أستراليا وهي تتطلّع إلى مواصلة بدايتها القوية للموسم، وذلك بعد حلول سائقها فالتيري بوتاس سادسًا في البحرين وتأهّله ضمن العشرة الأوائل في المملكة العربية السعودية قبل الانسحاب من السباق.

فيما سجّل زميله جو غوانيو نقطة كذلك ضمن سباقه الأول في الفورمولا واحد في البحرين، ما منح الفريق نقاطه المزدوجة الأولى منذ سباق إيمولا 2020.

ولكن لم يتمكن أي من سائقَي الفريق من العبور إلى القسم الثالث للتصفيات في أستراليا، بيد أن بوتاس حلّ ثامنًا في السباق، في حين تواجد جو خارج العشرة الأوائل بفارق طفيف في المركز الـ 11.

ويشعر فاسور بأن وتيرة الفريق تتماشى مع تأدياته في البحرين وجدّة، وأنّ القسم الثاني من التصفيات في أستراليا مثّل العائق الوحيد الذي واجههه الفريق.

فقال: "كانت خطوة إلى الوراء في تلك التصفيات، أعتقد بأننا أخفقنا في القسم الثاني".

وأضاف: "كان القسم الأول جيّدًا للغاية. تواجدنا بالمركز السادس، كما أن وتيرة السباق كانت مذهلة. المشكلة كانت أننا خسرنا الكثير من الوقت على المسار خلف (لانس) سترول بشكل أساسي".

وتابع: "لكن بشكل إجمالي، أنا سعيد جدًا بوتيرتنا وكذلك بالوتيرة التي أظهرها جو، كونه قام بعمل جيّد للغاية".

وأكمل: "كانت نهاية أسبوع جيّدة بالنسبة لنا في اعتقادي، ومتماشية مع أول جولتين. علينا فقط أن نكون أكثر كفاءة في القسم الثاني للتصفيات، وعندها سننطلق من مركز أفضل وسيغيّر ذلك من سباقنا".

جديرٌ بالذكر أن حصيلة النقاط التي سجلها بوتاس قد أبقت على الفريق في المركز السادس ضمن بطولة الصانعين متقدمًا على هاس، وذلك بعدما صعدت مكلارين في الترتيب بفضل المركزين الخامس والسادس في أستراليا.