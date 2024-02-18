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فاسور: إخبار ساينز بخبر ضم هاميلتون كان "أحد أصعب" المواقف

قال فريدريك فاسور مدير فيراري بأن إخبار سائقه كارلوس ساينز بخبر ضم لويس هاميلتون بديلاً عنه بدءاً من موسم 2025 في الفورمولا واحد، كان أحد "أصعب" الاتصالات التي أجراها في حياته.

كارلوس ساينز، فيراري وفريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

كارلوس ساينز، فيراري وفريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فيراري

يتوقع فاسور أنه ورغم إحباط خسارة المقعد، لكن ساينز سيقدم أفضل ما لديه لصالح فيراري هذا الموسم، مشدداً أن الفريق سيواصل تقديم الدعم للإسباني.

فقال: "لم يكن ذلك أحد أسهل الاتصالات في حياتي، بل كان من بين أصعبها على الإطلاق، إلى جانب ذلك الذي أجريته مع توتو!".

وأكمل: "أنا مقتنع تماماً بأنه سائق محترف، وهو يعي أن أمامنا موسماً طويلاً، مع فرصة كبيرة للغاية".

وأردف: "أعتقد كذلك بأنه من الحلم أن تتواجد في موقع كهذا، مع فريق كامل يدعمك. خضنا نقاشات مطولة، وسأواصل دعم كارلوس بالكامل. إنه ملتزم تماماً، ونعلم أن أمامنا الكثير من العمل معاً. سوية كمحترفين".

وتعقيباً على موقف الإسباني، قال فاسور: "أنا مقتنع بالكامل أن كارلوس سيكون ملتزماً بالكامل طوال الموسم حتى اللفة الأخيرة والمنعطف الأخير للموسم، وأنا واثق كذلك بأن الفريق سيكون متحفزاً بالكامل لدعم كارلوس، الذي قام بعمل رائع معنا حتى الآن".

وأردف: "من المهم لنا الآن التركيز على موسم 2024. تنتظرنا فرصة جيدة، ونحن نعمل بشكل كبير على مشروعنا ولا أريد أي نوع من أنواع التشتيت".

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من جهة أخرى، لم يرغب فاسور بالتعليق كثيراً حول هاميلتون، وما يعنيه ضم البريطاني إلى فيراري قريباً.

فقال: "نشرنا بياناً الأسبوع الماضي حول لويس، إنها فرصة هائلة للفريق بالتأكيد. نحن واثقون بأنه سيجلب معه خطوة جيدة للمستقبل، وأعتقد أن ذلك سيشكل تحدياً جيداً للجميع".

وأكمل: "لكننا نريد التركيز على موسم 2024. لا نريد أي تشتيت على الإطلاق. لهذا قمنا بنشر الإعلان مبكراً، كي نركز جميعاً على موسم 2024".

وأردف تعليقاً على سؤال إن كان من غير العدل الطلب من ساينز إفساح المقعد لـ هاميلتون: "غير عادل؟! لا أعلم إن كانت تلك الكلمة المناسبة. لأنني أعتقد أنه وبالنسبة للفريق، فإن فرصة ضم لويس هي أمر يستوجب التفكير على أية حال، إنه السائق ذو الخبرة الأكبر، وبالتأكيد إنها فرصة هائلة لنا".

واختتم: "ذلك لا علاقة له بـ كارلوس. قام كارلوس بعمل رائع الموسم الماضي. أنا واثق أنه سيقوم بعمل رائع هذا الموسم. إنه سائق محترف للغاية. تجمعنا به علاقة رائعة. لكن هذا هو واقع الحال، وعلينا بالتأكيد التركيز على المستقبل".

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