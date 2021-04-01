فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط

عانى الفريق من موسم ضعيف في 2020 واقتصر على تسجيل ثماني نقاطٍ في طريقه للمركز الثامن في بطولة الصانعين.

لكنّ الفريق برز كأحد أفضل المفاجآت في التجارب الشتويّة عبر سيارته "سي41"، وألمح إلى تحقيقه لخطوة كبيرة بالمقارنة مع سيارة العام الماضي.

وتمّ تأكيد إمكانيّات السيارة نهاية الأسبوع الماضي عندما حلّ كيمي رايكونن وزميله أنطونيو جيوفينازي في المركزين الـ 11 والـ 12 على التوالي.

وترك سباق الصخير فاسور مقتنعًا بأنّ النتائج القويّة مسألة وقتٍ لا أكثر.

وقال الفرنسي بعد السباق: "منحنا سباق اليوم إشارة قويّة على التقدّم الذي حقّقناه خلال الأشهر الـ 12 الماضية. تسابقنا بأداء قويّ وتركنا سيارتَي ألبين وسيارة أستون مارتن خلفنا وتواجدنا مباشرة خلف الأخرى".

وأضاف: "بالرغم من أنّنا غادرنا البحرين من دون نقاط، إلّا أنّنا استعدنا مركزنا ضمن فرق الوسط، والنتائج ستأتي لا محالة. أثبتنا أنّنا قادرون على المنافسة للتواجد ضمن العشرة الأوائل ويُمكننا التطلّع بتفاؤلٍ إلى بقيّة الموسم".

ثمّ تابع: "كان سباقًا مليئًا بالأحداث، بالرغم من عدم انسحاب الكثيرين، ما كان يعني مواجهتنا للمزيد من العمل عند استهدافنا لتحقيق النقاط".

وأكمل: "هناك الكثير من الإيجابيات، وبالنظر إلى أنّنا سنتسابق في إيمولا في الجولة المقبلة، فإنّنا جاهزون للمعركة مجدّدًا للتواجد ضمن العشرة الأوائل".

من جانبه قال جيوفينازي أنّ المركز الـ 12 كان أفضل ما يُمكنه تحقيقه في البحرين، لكنّه بدا متفائلًا بتقدّم ألفا روميو.

وقال الإيطالي: "أعتقد بأنّنا قدّمنا أفضل أداء لنا اليوم. لا تزال ألفا تاوري سريعة جدًا بالنسبة إلينا، لكنّنا نحتاج لأن نكون سعداء كوننا تحسّنا كثيرًا بالمقارنة مع العام الماضي".

وأردف: "نحن أقرب كثيرًا من ألبين وأستون مارتن. لذا أجل، أعتقد بأنّ بوسعنا الاستمتاع اليوم".

وبالرغم من أنّ جيوفينازي خسرًا وقتًا في خطّ الحظائر، إلذا أنّه يعتقد بأنّ التواجد ضمن مراكز النقاط كان مستبعدًا بالرغم من ذلك.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّه من دون ذلك الخطأ فقد كنت لأتواجد أمام كيمي، لكن ليس ضمن العشرة الأوائل".