فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
14 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
30 أبريل
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
174 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
181 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
188 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
202 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
217 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
233 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
245 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
254 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / كيف استجابت فرق الفورمولا واحد لتحدّي تعديل أرضيّة السيارة في موسم 2021
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط

يعتقد فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو أنّ الحظيرة السويسريّة استعادت مركزها ضمن ركب فرق الوسط في بطولة العالم للفورمولا واحد هذا العام بالرغم من فشلها في تحقيق النقاط ضمن الجولة الافتتاحيّة في البحرين.

فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط

عانى الفريق من موسم ضعيف في 2020 واقتصر على تسجيل ثماني نقاطٍ في طريقه للمركز الثامن في بطولة الصانعين.

لكنّ الفريق برز كأحد أفضل المفاجآت في التجارب الشتويّة عبر سيارته "سي41"، وألمح إلى تحقيقه لخطوة كبيرة بالمقارنة مع سيارة العام الماضي.

وتمّ تأكيد إمكانيّات السيارة نهاية الأسبوع الماضي عندما حلّ كيمي رايكونن وزميله أنطونيو جيوفينازي في المركزين الـ 11 والـ 12 على التوالي.

وترك سباق الصخير فاسور مقتنعًا بأنّ النتائج القويّة مسألة وقتٍ لا أكثر.

وقال الفرنسي بعد السباق: "منحنا سباق اليوم إشارة قويّة على التقدّم الذي حقّقناه خلال الأشهر الـ 12 الماضية. تسابقنا بأداء قويّ وتركنا سيارتَي ألبين وسيارة أستون مارتن خلفنا وتواجدنا مباشرة خلف الأخرى".

وأضاف: "بالرغم من أنّنا غادرنا البحرين من دون نقاط، إلّا أنّنا استعدنا مركزنا ضمن فرق الوسط، والنتائج ستأتي لا محالة. أثبتنا أنّنا قادرون على المنافسة للتواجد ضمن العشرة الأوائل ويُمكننا التطلّع بتفاؤلٍ إلى بقيّة الموسم".

ثمّ تابع: "كان سباقًا مليئًا بالأحداث، بالرغم من عدم انسحاب الكثيرين، ما كان يعني مواجهتنا للمزيد من العمل عند استهدافنا لتحقيق النقاط".

وأكمل: "هناك الكثير من الإيجابيات، وبالنظر إلى أنّنا سنتسابق في إيمولا في الجولة المقبلة، فإنّنا جاهزون للمعركة مجدّدًا للتواجد ضمن العشرة الأوائل".

اقرأ أيضاً:

من جانبه قال جيوفينازي أنّ المركز الـ 12 كان أفضل ما يُمكنه تحقيقه في البحرين، لكنّه بدا متفائلًا بتقدّم ألفا روميو.

وقال الإيطالي: "أعتقد بأنّنا قدّمنا أفضل أداء لنا اليوم. لا تزال ألفا تاوري سريعة جدًا بالنسبة إلينا، لكنّنا نحتاج لأن نكون سعداء كوننا تحسّنا كثيرًا بالمقارنة مع العام الماضي".

وأردف: "نحن أقرب كثيرًا من ألبين وأستون مارتن. لذا أجل، أعتقد بأنّ بوسعنا الاستمتاع اليوم".

وبالرغم من أنّ جيوفينازي خسرًا وقتًا في خطّ الحظائر، إلذا أنّه يعتقد بأنّ التواجد ضمن مراكز النقاط كان مستبعدًا بالرغم من ذلك.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّه من دون ذلك الخطأ فقد كنت لأتواجد أمام كيمي، لكن ليس ضمن العشرة الأوائل".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
كيف استجابت فرق الفورمولا واحد لتحدّي تعديل أرضيّة السيارة في موسم 2021

المقال السابق

كيف استجابت فرق الفورمولا واحد لتحدّي تعديل أرضيّة السيارة في موسم 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون: الفوز في البحرين بسيارة أبطأ "فرصة لإثبات خطأ الآخرين"

2
فورمولا 1

كيف استجابت فرق الفورمولا واحد لتحدّي تعديل أرضيّة السيارة في موسم 2021

58دقيقة
3
فورمولا 1

بيكيه: فيرشتابن كان "ليسحق" هاميلتون في مرسيدس

4
فورمولا 1

ريد بُل تُثني على بيريز لتمكّنه من تشغيل المحرك في البحرين

5
فورمولا 1

فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط

31دقيقة
أحدث الأخبار
فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط
فورمولا 1

فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط

31د
كيف استجابت فرق الفورمولا واحد لتحدّي تعديل أرضيّة السيارة في موسم 2021
فورمولا 1

كيف استجابت فرق الفورمولا واحد لتحدّي تعديل أرضيّة السيارة في موسم 2021

58د
سيدل: نوريس انتقل بأدائه إلى "المستوى التالي"
فورمولا 1

سيدل: نوريس انتقل بأدائه إلى "المستوى التالي"

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة
فورمولا 1

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة

ريد بُل تُثني على بيريز لتمكّنه من تشغيل المحرك في البحرين
فورمولا 1

ريد بُل تُثني على بيريز لتمكّنه من تشغيل المحرك في البحرين

أحدث ملفات الفيديو
تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد 01:19
فورمولا 1
52د

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد

ملخص فريق مرسيدس لمجريات سباق البحرين 13:11
فورمولا 1
53د

ملخص فريق مرسيدس لمجريات سباق البحرين

ماذا تعنيه مرسيدس كمنصة في الفورمولا واحد 03:47
فورمولا 1

ماذا تعنيه مرسيدس كمنصة في الفورمولا واحد

أداء فيراري في البحرين 03:46
فورمولا 1

أداء فيراري في البحرين

أداء ريد بُل في البحرين 03:20
فورمولا 1

أداء ريد بُل في البحرين

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون: الفوز في البحرين بسيارة أبطأ "فرصة لإثبات خطأ الآخرين"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

هاميلتون: الفوز في البحرين بسيارة أبطأ "فرصة لإثبات خطأ الآخرين"

كيف استجابت فرق الفورمولا واحد لتحدّي تعديل أرضيّة السيارة في موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

كيف استجابت فرق الفورمولا واحد لتحدّي تعديل أرضيّة السيارة في موسم 2021

بيكيه: فيرشتابن كان "ليسحق" هاميلتون في مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

بيكيه: فيرشتابن كان "ليسحق" هاميلتون في مرسيدس

ريد بُل تُثني على بيريز لتمكّنه من تشغيل المحرك في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تُثني على بيريز لتمكّنه من تشغيل المحرك في البحرين

فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط

كوارتارارو: رواية أنّ دراجة ياماها سهلة المراس "انتهت"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو: رواية أنّ دراجة ياماها سهلة المراس "انتهت"

مرسيدس متخوّفة من أن تكون ريد بُل بعيدة المنال في إيمولا وبورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس متخوّفة من أن تكون ريد بُل بعيدة المنال في إيمولا وبورتيماو

لوكلير متفاجئ من أداء فيراري التنافسي خلال تجارب البحرين الحرة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير متفاجئ من أداء فيراري التنافسي خلال تجارب البحرين الحرة

أحدث الأخبار

فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط

كيف استجابت فرق الفورمولا واحد لتحدّي تعديل أرضيّة السيارة في موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

كيف استجابت فرق الفورمولا واحد لتحدّي تعديل أرضيّة السيارة في موسم 2021

سيدل: نوريس انتقل بأدائه إلى "المستوى التالي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

سيدل: نوريس انتقل بأدائه إلى "المستوى التالي"

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.