فائز سابق في الفورمولا 1 يراهن بأن فيرستابن لن يترك ريد بُل من أجل مرسيدس
صرّح الفائز بـ 7 سباقات في الفورمولا 1 خوان بابلو مونتويا بأنه مستعد لأن "يراهن بالمال" على أن ماكس فيرستابن سيبقى ضمن صفوف ريد بُل وسط تكهنات انتقاله إلى مرسيدس.
يرى مونتويا أنه لا سائق سيترك طواعية سيارة تحقق الفوز، بينما قلل من أهمية خلط الأوراق الذي قد تتسبب به قوانين 2026 الجديدة وتأثيرها على قرارات سائق ريد بُل.
ويرتبط فيرستابن بعقد مع ريد بُل حتى نهاية 2028، لكن ذلك لم يوقف سعي توتو وولف مدير فريق مرسيدس من أجل استمالة صاحب الألقاب الثلاثة للقيادة لصالح السهام الفضية.
وكانت مرسيدس قد تحدثت مؤخرًا بثقة كبيرة حول وحدة طاقتها لموسم 2026، في الوقت الذي تتحضر فيه ريد بُل لتصبح مصنعًا للمحركات للمرة الأولى بدءًا من الحقبة الجديدة ضمن شراكتها مع فورد.
لكن مونتويا يرى أن فرص خسارة ريد بُل لهيمنتها بسبب وحدات طاقة 2026 "ضئيلة للغاية"، مُستبعدًا خطوة أن يترك فيرستابن العلامة النمساوبة.
حيث قال: "هذا لن يحدث. ماكس لن يغادر. أراهن بالمال معكم على أنه سيكون متواجدًا ضمن صفوف ريد بُل الموسم المُقبل".
وأضاف: "صدقوني، كسائق، فإنك لا تترك طواعية سيارة فائزة على الإطلاق. بالطبع ستكون هنالك قوانين محرك جديدة بدءًا من 2026 وسيتعين عليك التعامل مع محركات ريد بُل بدلًا من محركات هوندا، لكن فرص حصوله على حزمة أفضل في مكان آخر وسلوك ريد بُل لطريق خاطئ هي ضئيلة للغاية".
وتابع: "بعبارة أخرى، إذا كنت مكان ماكس، لن أغادر من أجل أي فريق آخر. إذا ما كان الاختيار بين القيادة لصالح مرسيدس أو ريد بُل للموسمين المقبلين، فلن أفكر طويلًا. مرسيدس لديها محرك جيد، ولكن سيارتها سيئة".
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