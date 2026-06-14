غير قادرون على مجاراة مرسيدس.. بياستري مدهوش من تصفيات برشلونة

قيّم أوسكار بياستري، الذي أنهى التجارب التأهيلية لجائزة إسبانيا الكبرى في المركز السابع، أداء مكلارين بعد يوم السبت، مسلطاً الضوء بشكل خاص على الوقت الذي خسره في المقطع الأخير.

حيث قال بياستري: "بصراحة، أنا متفاجئ لأنني خسرت كل هذا الوقت في المقطع الأخير".

وأكمل: "أحتاج إلى مراجعة المكان الذي خسرت فيه ذلك الوقت، لأنني دخلت المقطع الأخير في لفة جيدة، لكن عندما خرجت منه لم أكن أسرع من لفتي السابقة بأي شكل".

أوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

كما قيّم بياستري الأداء العام للفريق، مؤكداً أن الوتيرة غير كافية بشكل خاص مقارنة بمرسيدس.

ليتابع: "يبدو المشهد هذا الأسبوع متقارباً للغاية، لكن لا يمكننا مجاراة وتيرة مرسيدس".

وأردف: "كما أن فيراري كانت قوية جداً اليوم. قد يكون ذلك مؤشراً جيداً بالنسبة لهم لسباق الغد. سنرى ما سيحدث".

ويتوقع بياستري أن يكون سباق الأحد صعباً للغاية من الناحية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن قدرة الإطارات على الصمود ستكون عاملاً حاسماً.

ليضيف: "عمر الإطارات مهم دائماً هنا. من المحتمل أن نشهد أكثر من توقف واحد في منطقة الصيانة غداً".

واختتم: "إذا استطعنا استغلال ذلك لمصلحتنا، فقد نتمكن من التقدم قليلاً إلى الأمام".