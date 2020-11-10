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غياب فيتنام عن روزنامة 2021 للفورمولا واحد

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غياب فيتنام عن روزنامة 2021 للفورمولا واحد

تمّ تأكيد غياب جولة فيتنام عن روزنامة موسم 2021 الأولية للفورمولا واحد، والتي سيتم الكشف عنها يوم الثلاثاء، بينما ستبقى جائزة البرازيل الكبرى في ساو باولو.

ستعلن الفورمولا واحد عن روزنامة 2021 الأولية التي ستضم 22 سباقاً، بعد التخلي عن جولة فيتنام.

وكان من المتوقع أن تستضيف فيتنام سباق فورمولا واحد للمرة الأولى في 2020 قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم بأسره وغيّرت روزنامة البطولة.

كما كانت فيتنام موجودة في المسودة الأولية التي وزعت على الفرق الشهر الماضي.

لكن لم يعد سباق هانوي موجوداً في الروزنامة، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن السباق قد تم التخلي عنه بسبب مشاكل سياسية حيال هذه المسألة غير مرتبطة بفيروس كورونا.

غياب فيتنام يعني وجود فراغ بين جولتي الصين وإسبانيا، كما يعني انخفاض عدد الجولات إلى 22.

لكن الفورمولا واحد متفائلة حيال إمكانية رفع العدد إلى 23. 

التغيير الكبير الآخر هو بقاء جائزة البرازيل الكبرى في ساو باولو لعام آخر بالرغم من خطط نقلها إلى ريو دي جانيرو.

وسيتم الكشف عن الروزنامة الأولية بشكل كامل يوم الأربعاء، حيث سيبدأ الموسم من أستراليا في 21 مارس/آذار وينتهي في أبوظبي 5 ديسمبر/كانون الأول.

وسيكون السباق الجديد الوحيد في الروزنامة مقارنة بموسم 2020، هو سباق المملكة العربية السعودية، والذي سيقام في مدينة جدة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

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