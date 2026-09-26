وصف المدير السابق لفريق هاس في الفورمولا 1، غونتر شتاينر، شكاوى ويليامز بشأن حدود الإنفاق بأنها "دموع التماسيح"، متسائلًا عن سبب استمرار مدير الفريق جايمس فاولز في تأجيل الموعد الزمني لتعافي فريق غروف.

ومنذ توليه قيادة ويليامز في عام 2023، أشار البريطاني مرارًا إلى أن البنية التحتية القديمة للفريق تمثل عاملًا رئيسيًا يحد من محاولته التقدم على شبكة الفورمولا 1. كما خاض فاولز معركة نشطة للحصول على استثناءات من القوانين خارج سقف النفقات، بهدف تحديث المنشآت.

لكن شتاينر، خلال حديثه في بودكاست "ذا ريد فلاجز"، جادل بأن ويليامز لا يمكنها إلقاء اللوم على القوانين المالية الحالية بسبب عدم الاستثمار تاريخيًا من جانب ملاك الفريق.

وقال شتاينر، موضحًا أنه كان يشير إلى ويليامز: "ارتكب بعضهم أخطاء بعدم الاستثمار في الفريق. من الهراء أن تقول: أوه، لا يمكننا الفوز بالسباقات لأننا لا نملك 75 آلة خماسية المحاور. لدينا فقط 65".

وأضاف: "ويليامز، في رأيي، تقول الشيء نفسه منذ خمس سنوات. وأود أن أراجع أرقام سقف ميزانيتها. هل أنفقوا دائمًا إلى الحد الأقصى؟ إذا كنت لا تنفق إلى الحد الأقصى على مدار خمس سنوات، فمن تلوم؟ نفسك. لا يمكنك أن تقول: أوه، لم يُسمح لي بالإنفاق. لا يمكنك ذلك، لأنك لم تكن تملك المال قبل خمس سنوات".

وأردف: "لا يمكنك إلقاء اللوم على النظام الآن. أعتقد أن هناك طريقة للخروج من هذا الأمر، لأنني دائمًا أريد إيجاد مخرج. اذهب إلى الفرق الأخرى وإلى فيا وقل: نريد تحديث المصنع واستثمار هذا المبلغ وهذا المبلغ. ستحصل على الاستثناء. كان الأمر نفسه مع أستون مارتن عندما جاء لورانس سترول وقال: أريد بناء مصنع جديد لأن مصنع جوردان القديم أصبح متقادمًا وكل شيء فيه قديم".

جيمس فاولز، مدير فريق ويليامز الصورة من قبل: صور غيتي

وأكمل: "وقال: أريد بناء نفق هواء جديد. فقالوا له: يمكنك بناء نفق هواء جديد خارج سقف النفقات، لكنه لا يمكن أن يكون أفضل من أفضل نفق هواء موجود في الفورمولا 1. هل ترى؟".

وتابع: "عليك دائمًا التفاوض. لا يمكنك القول: أوه، إنهم لا يسمحون لي بفعل ذلك. مجرد أنهم لا يسمحون لك بذلك لا ينبغي أن يمنعك من محاولة إيجاد طريقة. لكن أول شيء يجب أن تفعله هو أن تثبت أنك لا تملك المنشآت نفسها، وأن توضح ذلك، وأن تتأكد من أن لديك المال لتنفيذ ما تقوله".

واختتم: "إنها دموع التماسيح، لأن توقع ويليامز في العام الماضي كان: سنركز على 2026، وسنكون جيدين. لكن ألم يدرك جايمس العام الماضي أنه لا يملك المنشآت اللازمة لتحقيق ذلك؟ لقد اضطر إلى الانتظار عامًا ليكتشف أن منشآته لم تشهد استثمارات على مدار خمس سنوات".

هذا وتحتل ويليامز حاليًا المركز التاسع في بطولة الصانعين برصيد 11 نقطة.