فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

غونتر شتاينر ينتقد لاندو نوريس: "لم تكن حركة بطل عالم"

انتقد غونتر شتاينر لاندو نوريس بسبب اصطدامه بزميله في صفوف مكلارين، أوسكار بياستري، خلال السباق القصير لجائزة سنغافورة الكبرى.

خلدون يونس

منشور: 15-10-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

يرى غونتر شتاينر، مدير فريق هاس السابق في الفورمولا 1، أن حادث لاندو نوريس، بطل العالم لموسم 2025، مع زميله في مكلارين خلال السباق القصير لجائزة سنغافورة الكبرى، "لم يكن حركة تليق ببطل للعالم".

واصطدم نوريس وبياستري في اللفة الأخيرة من السباق القصير. وبينما كانا يحتلان المركزين الرابع والخامس، حاول نوريس تجاوز زميله من الجهة الداخلية، لكنه انتهى بالاصطدام بسيارته، ما أدى إلى دوران السيارتين معًا.

ونتيجة لذلك، خرج بياستري من السباق، بينما تمكن نوريس من مواصلة المنافسة. وحصد السائق البريطاني نقطة واحدة بعدما أنهى السباق في المركز الثامن.

وقال شتاينر خلال ظهوره في بودكاست "ريد فلاغز": "لا ينبغي لك حقًا القيام بذلك. لم تكن هذه حركة تليق ببطل للعالم".

وأشاد شتاينر بطريقة تعامل مدير فريق مكلارين أندريا ستيلا مع الموقف.

وأضاف مدير الفريق السابق: "يجيد أندريا التعامل مع مثل هذه المواقف. أعتقد أنه جعله يشعر بأنه أحمق. لقد أوضح له أن هذا الأمر غير مقبول. لا أعتقد أن نوريس اعتذر لأسباب سياسية. لقد توصل إلى قناعة بأن ما فعله كان غبيًا إلى حد كبير... لم تكن هناك أي حاجة إلى ذلك، وخصوصًا رد فعله بعد الحادث".

لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: Morgan Hancock / LAT Images via Getty Images

"لأن الاصطدام بزميلك في الفريق أمر قد يحدث. لكن ردّ فعله كان مختلفًا، لأن هذا ليس من طبع لاندو. لقد أدرك أنه تصرف بشيء من الغرور المفرط".

وكان نوريس قد قال في البداية: "كانت هناك مساحة كبيرة، فحاولت استغلالها، ومن حقي القيام بذلك"، لكنه اعتذر لاحقًا عن الحادث.

وقال نوريس لموقع الفورمولا 1 الرسمي بعد سباق الجائزة الكبرى: "لم يكن ينبغي لي القيام بما فعلته، وما كان عليّ أن أحاول تنفيذ تلك المناورة من الأساس، حتى لو كانت الفرصة متاحة".

"يجب أن أفكر أكثر في الفريق الذي أمثله، بدلًا من التفكير في نفسي. لقد ارتكبت خطأً من جانبي وخذلت الفريق. كما اعتذرت لجميع أفراده، وأدين لهم جميعًا باعتذار، وسنقدم أداءً أفضل في المرة المقبلة".

وبعد اكتفاء كل من نوريس وبياستري بحصد نقطة واحدة فقط خلال السباق القصير، جمع السائقان 22 نقطة في سباق الجائزة الكبرى الرئيسي، بعدما أنهيا المنافسات في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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