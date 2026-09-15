انتقد غونتر شتاينر مدير فريق هاس السابق في الفورمولا 1 لحظة شرب لاندو نوريس كوكاكولا في غرفة التهدئة عقب جائزة إسبانيا الكبرى في مدريد، معتبرًا أن تصرف سائق مكلارين كان غير احترافي.

وبعد إنهائه السباق في المركز الثالث على حلبة مادرينغ، شوهد نوريس وهو يشرب كوكاكولا في غرفة التهدئة. ومع امتلاك شركة المشروبات المنافسة بيبسيكو شراكة مع الفورمولا 1، طلب منه أحد المسؤولين وضع المشروب جانبًا. فرد عليه حامل اللقب بحزم قائلًا: "لقد خضت سباقًا للتو، لذلك يُسمح لي بأن أشرب ما أريده. شكرًا جزيلًا".

وسرعان ما تحولت هذه اللحظة إلى موضوع للنقاش عبر الإنترنت، حيث أشاد العديد من المشجعين بنوريس. لكن شتاينر رأى، خلال حديثه في بودكاست "الأعلام الحمراء"، أنه ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك.

وقال مدير الفريق السابق: "إذا كنت محترفًا، فلا تفعل ذلك. انتهى الأمر. أنت تعرف ما يمكنك فعله وما لا يمكنك فعله. أنت مدرّب جيدًا. لم يكن ينبغي له أن يفعل ذلك. هل ما فعله أمر سيئ؟ هل سيتعرض أحد للأذى؟ لا. لكن باعتبارك محترفًا، لا ينبغي أن تفعل ذلك. لكنه فعلها. وبصراحة؟ لا أبالي إطلاقًا".

وأضاف شتاينر، عندما سُئل عما إذا كان الأمر يعود إلى شراكة بيبسي مع الفورمولا 1، قائلًا: "الأمر كله يسير وفق فئات. هم يبيعونه، ومن الواضح أنه إذا لم تدفع، فلا يمكنك الحصول عليه. وهو كان يحمل كوكاكولا. لم يكن ذلك التصرف الأكثر ذكاءً".

وتابع: "لكن كما قلت، لا أبالي، لأنه بالنسبة إلى كوكاكولا، سارت الأمور بشكل جيد للغاية الآن. لقد كان الأمر رائعًا بالنسبة إلى كوكاكولا. لو أنهم لم يقولوا شيئًا، لما لاحظ أحد الأمر حتى، لكن لأنهم أثاروه بهذا الشكل، أصبح الأمر موضوعًا، والآن كوكاكولا تضحك".

هذا وأنهى نوريس السباق في المركز الثالث بعدما انطلق من البول بوزيشن وخسر الصدارة بسبب سيارة أمان افتراضية جاءت في توقيت سيئ. ويحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب السائقين برصيد 186 نقطة، بفارق 106 نقاط خلف متصدر البطولة كيمي أنتونيللي.