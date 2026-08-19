كشف غونتر شتاينر مدير فريق هاس السابق في الفورمولا 1 عن تفاصيل جديدة بشأن علاقته بمالك الفريق جين هاس عقب رحيله عن الفريق، مؤكدًا أنه لا تربطه حاليًا "أية علاقة" برئيسه السابق.

غادر شتاينر صفوف الفريق الأمريكي في نهاية موسم 2023 بعدما لم يتم تجديد عقده، وحل محله أياو كوماتسو، الذي لا يزال يشغل المنصب حتى الآن.

وخلال مقابلة مع بودكاست "هاي برفورمانس"، تحدث الإيطالي الأمريكي عن التدهور التدريجي في علاقته بهاس.

حيث قال: "في البداية، كنا نتفق على معظم الأمور. أعتقد أن العلاقة بدأت في التدهور بعد عام 2020، عقب أزمة كوفيد، عندما كان الفريق يكافح للوقوف على قدميه من جديد".

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وأضاف: "بدأنا ببساطة نتحدث بشكل أقل، لكن لم يكن هناك أي شيء سيئ في ذلك. كنا نختلف طوال الوقت، لكننا كنا نجد دائمًا طريقة للخروج من الخلاف، كما يحدث في أية علاقة. لكن بعد فترة، أصبح الحديث بيننا قليلًا جدًا".

وعندما سُئل عن علاقته بالأشخاص الذين لا يزالون يعملون في الفورمولا 1، قال شتاينر: "علاقتي جيدة جدًا مع معظم الأشخاص. أستطيع القول إن الأمر مختلف مع جين هاس".

وتابع: "لكنها ليست علاقة سيئة، ببساطة لم تعد بيننا أية علاقة، هذا كل شيء. وأنا بخير مع ذلك. لقد سوّينا أمورنا وانتهى الأمر. أنا أمضي قدمًا، ويمكنه أن يمضي قدمًا. أنا سعيد جدًا بالمضي قدمًا من دونه، وهو سعيد جدًا من دوني".

وعلى الرغم من النهاية المفاجئة لفترته مع الفريق، أقر شتاينر بأن هاس كان يملك كل الحق في قيادة الفريق في اتجاه مختلف.

فقال: "في النهاية، عليك أن تحترم الرجل الذي يملك كل شيء. هو من يضع المال. هناك مقولة تقول: من يدفع هو من يقرر، وعليك أن توافق على ذلك، وبعدها لا يمكنك فعل أي شيء. لكن يمكنني أيضًا أن أقرر بنفسي بشأن مسيرتي المهنية".