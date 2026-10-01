تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

أودي تعلن خطط إنشاء مركّب جديد للفورمولا 1 في سويسرا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
أودي تعلن خطط إنشاء مركّب جديد للفورمولا 1 في سويسرا

"كلما شاهدت التلفاز، أعتقد أنني كنت سأقدم أداءً أفضل" – السبب الحقيقي وراء استمرار ألونسو في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
"كلما شاهدت التلفاز، أعتقد أنني كنت سأقدم أداءً أفضل" – السبب الحقيقي وراء استمرار ألونسو في الفورمولا 1

باكستون: لورون ميكيز يُنسب إليه الفضل في إنهاء "لعنة المقعد الثاني" في ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
باكستون: لورون ميكيز يُنسب إليه الفضل في إنهاء "لعنة المقعد الثاني" في ريد بُل

غونتر شتاينر يسخر من حديث كريستيان هورنر عن فيراري: "دعاية جيدة لكتابه الجديد"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
غونتر شتاينر يسخر من حديث كريستيان هورنر عن فيراري: "دعاية جيدة لكتابه الجديد"

ماكس فيرستابن يواجه فالنتينو روسي مع تأكيد الهولندي إضافة سباق جي تي3 إلى جدول الفورمولا 1 المزدحم

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
ماكس فيرستابن يواجه فالنتينو روسي مع تأكيد الهولندي إضافة سباق جي تي3 إلى جدول الفورمولا 1 المزدحم

إعلان من ريسينغ بولز: ليندبلاد سيتلقى عقوبة على شبكة الانطلاق في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
إعلان من ريسينغ بولز: ليندبلاد سيتلقى عقوبة على شبكة الانطلاق في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا

مرسيدس تتأهّب لقرارات استراتيجية أكثر صعوبة مع اقتراب جورج راسل من كيمي أنتونيللي

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
مرسيدس تتأهّب لقرارات استراتيجية أكثر صعوبة مع اقتراب جورج راسل من كيمي أنتونيللي

خمسة أمور تجب متابعتها في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
خمسة أمور تجب متابعتها في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا
فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى

غونتر شتاينر يسخر من حديث كريستيان هورنر عن فيراري: "دعاية جيدة لكتابه الجديد"

استبعد غونتر شتاينر إمكانية عمل كريستيان هورنر وفريد فاسور معًا في فيراري.

منشور:
كريستيان هورنر، فريق ريد بول ريسينغ

كريستيان هورنر، فريق ريد بول ريسينغ

الصورة من قبل: جيمس ساتون

استبعد غونتر شتاينر مدير فريق هاس السابق في الفورمولا 1 إمكانية عمل كريستيان هورنر وفريد فاسور إلى جانب بعضهما البعض في فيراري. 

وتصاعدت التكهنات بشأن مستقبل هورنر بعدما أخبر صحيفة "ذا تايمز" أنه قد يفكر في تولي دور قيادي في مارانيللو. ووصف هورنر العمل مع فيراري بأنه "الحلم"، وأشار إلى أنها الفريق الوحيد الذي سيقبل العمل معه دون امتلاك حصة فيه في هذه المرحلة من مسيرته.

وخلال حديثه في بودكاست "ريد فلاجز"، اقترح شتاينر أن هورنر يغير استراتيجيته ببساطة من أجل العودة إلى البطولة، مازحًا بأنه ربما يحصل على بعض الدعاية لكتابه الجديد.

اقرأ أيضاً:

وقال شتاينر: "أعتقد أن كريستيان يريد العودة إلى الفورمولا 1، وقد قال بوضوح إنه لم يعد يريد العمل لدى أي شخص. من الواضح أن الخطة أ لم تنجح معه، لذا ينتقل إلى الخطة ب، وإذا ذهب للعمل هناك فلن يحصل على حصة في فيراري. أعتقد أنه يريد العودة ويرى فرصة هناك".

وأضاف: "هناك أمر آخر، وهو أنه لا يوجد شيء سيئ بالنسبة إليه أيضًا. إنه سيصدر كتابًا، لذا سيساعد ذلك في مبيعات الكتاب، أو ربما لا، لا نعرف، لكنه على الأقل بعض الدعاية".

كما تطرق شتاينر إلى التساؤلات حول إمكانية عمل هورنر وفاسور معًا في فيراري، واستبعد حدوث ذلك، قائلًا: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث، أي أن يبقى فريد هناك ويعمل تحت قيادة كريستيان. فريد في حد ذاته شخص ناجح جدًا. لكن أولًا، لا أعرف ما إذا كان فريد يريد الرحيل أو ما إذا كان يتعين عليه الرحيل".

وتابع: "في النهاية، فريد لديه عقد، وما مدى قيمتهما في الفورمولا 1؟ ليس كثيرًا، على ما أعتقد، لكن لا توجد مساحة لهما معًا. هذا رأيي في الأمر. لن يحدث ذلك".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ماكس فيرستابن يواجه فالنتينو روسي مع تأكيد الهولندي إضافة سباق جي تي3 إلى جدول الفورمولا 1 المزدحم

أبرز التعليقات
المزيد من
فريدريك فاسور

شارل لوكلير عن تجديد عقد فريد فاسور: "خطوة مهمة لفيراري"

فورمولا 1
فورمولا 1
المجر
شارل لوكلير عن تجديد عقد فريد فاسور: "خطوة مهمة لفيراري"

رسميًا: تجديد عقد فريدريك فاسور كمدير لفريق فيراري في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
بلجيكا
رسميًا: تجديد عقد فريدريك فاسور كمدير لفريق فيراري في الفورمولا 1

فريد فاسور يغيب عن جائزة النمسا الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1
النمسا
فريد فاسور يغيب عن جائزة النمسا الكبرى
المزيد من
فيراري

لويس هاميلتون يتذكر روسكو برسالة مؤثرة بعد عام على وفاته

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
لويس هاميلتون يتذكر روسكو برسالة مؤثرة بعد عام على وفاته

مواعيد جائزة البحرين الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
مواعيد جائزة البحرين الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

أحدث الأخبار

أودي تعلن خطط إنشاء مركّب جديد للفورمولا 1 في سويسرا

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
أودي تعلن خطط إنشاء مركّب جديد للفورمولا 1 في سويسرا

"كلما شاهدت التلفاز، أعتقد أنني كنت سأقدم أداءً أفضل" – السبب الحقيقي وراء استمرار ألونسو في الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
"كلما شاهدت التلفاز، أعتقد أنني كنت سأقدم أداءً أفضل" – السبب الحقيقي وراء استمرار ألونسو في الفورمولا 1

باكستون: لورون ميكيز يُنسب إليه الفضل في إنهاء "لعنة المقعد الثاني" في ريد بُل

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
باكستون: لورون ميكيز يُنسب إليه الفضل في إنهاء "لعنة المقعد الثاني" في ريد بُل

غونتر شتاينر يسخر من حديث كريستيان هورنر عن فيراري: "دعاية جيدة لكتابه الجديد"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
غونتر شتاينر يسخر من حديث كريستيان هورنر عن فيراري: "دعاية جيدة لكتابه الجديد"

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟

جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل كتاب أوتوسبورت
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل ستيوارت كودلينغ
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه