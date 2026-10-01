غونتر شتاينر يسخر من حديث كريستيان هورنر عن فيراري: "دعاية جيدة لكتابه الجديد"
استبعد غونتر شتاينر إمكانية عمل كريستيان هورنر وفريد فاسور معًا في فيراري.
كريستيان هورنر، فريق ريد بول ريسينغ
الصورة من قبل: جيمس ساتون
استبعد غونتر شتاينر مدير فريق هاس السابق في الفورمولا 1 إمكانية عمل كريستيان هورنر وفريد فاسور إلى جانب بعضهما البعض في فيراري.
وتصاعدت التكهنات بشأن مستقبل هورنر بعدما أخبر صحيفة "ذا تايمز" أنه قد يفكر في تولي دور قيادي في مارانيللو. ووصف هورنر العمل مع فيراري بأنه "الحلم"، وأشار إلى أنها الفريق الوحيد الذي سيقبل العمل معه دون امتلاك حصة فيه في هذه المرحلة من مسيرته.
وخلال حديثه في بودكاست "ريد فلاجز"، اقترح شتاينر أن هورنر يغير استراتيجيته ببساطة من أجل العودة إلى البطولة، مازحًا بأنه ربما يحصل على بعض الدعاية لكتابه الجديد.
وقال شتاينر: "أعتقد أن كريستيان يريد العودة إلى الفورمولا 1، وقد قال بوضوح إنه لم يعد يريد العمل لدى أي شخص. من الواضح أن الخطة أ لم تنجح معه، لذا ينتقل إلى الخطة ب، وإذا ذهب للعمل هناك فلن يحصل على حصة في فيراري. أعتقد أنه يريد العودة ويرى فرصة هناك".
وأضاف: "هناك أمر آخر، وهو أنه لا يوجد شيء سيئ بالنسبة إليه أيضًا. إنه سيصدر كتابًا، لذا سيساعد ذلك في مبيعات الكتاب، أو ربما لا، لا نعرف، لكنه على الأقل بعض الدعاية".
كما تطرق شتاينر إلى التساؤلات حول إمكانية عمل هورنر وفاسور معًا في فيراري، واستبعد حدوث ذلك، قائلًا: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث، أي أن يبقى فريد هناك ويعمل تحت قيادة كريستيان. فريد في حد ذاته شخص ناجح جدًا. لكن أولًا، لا أعرف ما إذا كان فريد يريد الرحيل أو ما إذا كان يتعين عليه الرحيل".
وتابع: "في النهاية، فريد لديه عقد، وما مدى قيمتهما في الفورمولا 1؟ ليس كثيرًا، على ما أعتقد، لكن لا توجد مساحة لهما معًا. هذا رأيي في الأمر. لن يحدث ذلك".
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