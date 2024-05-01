غونتر شتاينر يرفع دعوى قضائية على فريق هاس

تم تقديم أوراق الدعوى في شمال كاليفورنيا، حيث ادعى شتاينر أن فريقه السابق هاس لم يدفع له التزامات مالية مستحقة منذ عدة سنوات، وهذا يخرق قوانين التوظيف المتبعة.

علاوة على ذلك، ادعى شتاينر أن الفريق - الذي تركه بسبب عدم تجديد العقد - يواصل بيع منتجات تتضمن اسمه وصورته، إضافة لاستعمالها ضمن الموقع الإلكتروني الرسمي.

وأكد أن هذه الممارسات تتم دون إذنه، وأنه لم يتلق أية مدفوعات مالية من عوائد مستحقة سابقة.

ولم تكشف مستندات الدعوى تفاصيل العمولات المالية التي قال شتاينر أنها مستحقة، لكن يمكن توقع أنها ذات صلة بعقود رعاية جلبها للفريق.

ويرى شتاينر أن فريق هاس لم يتصرف بالشكل الصحيح إزاء مواصلة استعمال صورته واسمه وعلامته التجارية، ضمن الفعاليات الترويجية.

وأشارت الدعوى المرفوعة إلى أن فريق هاس استفاد بشكل هائل من تواجد شتاينر ضمن وثائقي منصة نتفليكس "قُد للنجاة"، حيث يعتبر شتاينر أشهر الشخصيات في ذلك الوثائقي.

وهذا ما أشار إليه شتاينر حين أكد أن فريق هاس ما زال يستفيد مادياً من صورته واسمه، رغم أن العقد بين الطرفين انتهى.