انتقد غونتر شتاينر مدير فريق هاس السابق في الفورمولا 1 بشدة تصريحات رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم، والتي أشار فيها إلى إمكانية مساعدة أستون مارتن على الاحتفاظ بفرناندو ألونسو في البطولة.

وفي ظل الموسم الصعب للغاية الذي يعيشه فريق سيلفرستون حتى الآن في 2026، قال بن سليم قبل جائزة إسبانيا الكبرى إنه "من غير المقبول" أن يكون بطل العالم مرتين غير قادر على المنافسة، وعرض المساعدة في تحسين وضع الفريق لمنع ألونسو من الاعتزال.

وقال بن سليم: "لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نسمح لفرناندو ألونسو، البطل العظيم، بالرحيل لمجرد هذه الظروف. هذه ليست الطريقة التي يجب أن يغادر بها مسرح الفورمولا 1. عليه أن يحقق النجاح، وبعدها يمكنه الرحيل متى شاء، وليس لأنه أُجبر على الرحيل بسبب الأداء".

وتابع: "سأتحدث معه. قلت له إنني رأيته حزينًا جدًا، وقلت: فرناندو، أنا أتفهم الأمر، من غير المقبول أن تأتي إلى بلدك وأنت الآن، بعد أن أصبحت بطلًا للعالم مرتين. لقد فعلنا شيئًا في وقت سابق، في مايو، بشكل قانوني لمصلحة الفريق فيما يتعلق بالمحرك من أجل أن يتحسن، ثم قلت له: لن أخبرك بما سنفعله. من فضلك أخبرني بما تريده، لأنك أنت السائق، وتعال وأخبرني بما تريد منا أن نفعله لتحسين هذه النتائج".

ومن الجدير بالذكر أن متحدثًا باسم الاتحاد الدولي للسيارات أوضح أن هذه التصريحات كانت تتعلق بنظام ADUO الخاص بفرص التطوير والترقية الإضافية.

وينتهي عقد الإسباني مع أستون مارتن بنهاية هذا الموسم. ونتيجة لذلك، ظهرت شائعات عديدة حول إمكانية انتقاله إلى ألبين أو اعتزاله.

وخلال ظهوره في بودكاست "ذا ريد فلاجز"، رد شتاينر على رسالة بن سليم، قائلًا: "لا أحد يستحق أن يكون هناك أو أن يكون في أي مكان. ليس في الفورمولا 1 فقط. عليك أن تعمل من أجل أن تكون هناك. عليك أن ترغب في أن تكون هناك، لكن لا يمكنك أن تستحق ذلك".

غونتر شتاينر الصورة من قبل: فيديركو بازيلي

وأضاف: "ماذا يعني أن يستحق؟ لا أحد يستحق أي شيء، في رأيي، في الرياضة. أما في الحياة فالأمر مختلف. أن نقول إن على أستون مارتن أن تحل هذه المشكلة، فهذه مشكلتهم. هذه ليست مشكلة الاتحاد".

هذا وأشار شتاينر إلى بعض الفرق الأخرى التي تعاني في 2026. فلا يزال فريق كاديلاك، الذي انضم إلى شبكة الانطلاق هذا الموسم باعتباره الفريق الحادي عشر، من دون أية نقاط.

فقال: "فماذا يفترض أن تقول كاديلاك؟ آه، نحن نستحق أن نكون أفضل. نحتاج إلى بعض المساعدة. إنهم يحتاجون إلى الكثير من المساعدة، بالمناسبة، أكثر بكثير من أستون مارتن، لأن أستون مارتن تستطيع مساعدة نفسها، وسوف تساعد نفسها".