فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

غونتر شتاينر يحذر جورج راسل: لا تستفز "الدُب" ماكس فيرستابن

يرى مدير فريق هاس السابق أن راسل دخل في معركة لا يمكنه الفوز بها، بعد حرب التصريحات التي جمعته بفيرستابن في لاس فيغاس

ليديا مي

منشور: 24-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

عالم السهام الفضية



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حثّ مدير فريق هاس السابق في الفورمولا 1، غونتر شتاينر، جورج راسل سائق مرسيدس على عدم "استفزاز الدب" ماكس فيرستابن، وذلك بعد حرب التصريحات التي اندلعت بينهما خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى.

وكان راسل قد انتقد فيرستابن بعد تصادمهما خلال التجارب الحرة الأخيرة، قائلًا إن سائق ريد بُل يتصرف وكأنه "أكبر وأفضل من الجميع"، مضيفًا أن "على شخص ما أن يقف في وجه هذا الرجل".

وبعد ذلك، تبادل السائقان صدارة السباق مرارًا على المقطع المستقيم في لاس فيغاس، قبل أن يتعرض السائق البريطاني لانغلاق المكابح ويصطدم بالحائط في اللفة 48، أثناء محاولته تجاوز زميله كيمي أنتونيللي وانتزاع المركز الثاني منه. وفاز فيرستابن بالسباق، قبل أن يرد لاحقًا على راسل قائلًا إنه "أقل بكثير من مستواي".

وخلال حديثه في بودكاست "ذا ريد فلاغز"، قال شتاينر إنه لا يمانع عدم انسجام السائقين مع بعضهما، لكنه تساءل عن سبب اختيار راسل الدخول في مواجهة مع فيرستابن.

وقال شتاينر: "لا أجد مشكلة في ذلك، لأنه في النهاية، إذا كانا لا يحبان بعضهما، فما الذي يهمني؟".

وأضاف: "هذا الأمر مستمر بينهما منذ فترة طويلة، ومن الواضح أن جورج خرج ليقول: هذا الرجل يتصرف بغطرسة شديدة، أو أيًا كان ما قاله عن ماكس، وأن على شخص ما أن يقف في وجهه. حسنًا، أتمنى لك التوفيق في ذلك يا صديقي. لقد رأيت كيف انتهى الأمر".

ماكس فيرستابن، ريد بُل وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وقال مدير الفريق السابق إنه يحترم راسل كسائق، لكنه يرى أنه قلل من شأن القوة الذهنية التي يتمتع بها فيرستابن.

وأوضح: "أنا أحترم جورج كسائق سباقات، لكن ماكس يتفوق عليه ذهنيًا ببساطة. إنه يتفوق عليك بفارق كبير في كيفية التعامل مع الأمور الذهنية، لذلك لا تستفز الدب، من وجهة نظري".

وتابع: "لا حاجة إلى ذلك، لأنك لا تقدم لنفسك أية خدمة. تجاوز الأمر، وحاول الفوز بالسباقات بدلًا من الدخول في معركة مع أفضل سائق هناك، ومع أقوى شخصية ذهنية في البطولة، لأن عليك أن تعرف النتيجة مسبقًا: ستخسر".

وأضاف شتاينر: "يبدو وكأنه لا يوجد أحد يجلس معه ويقول له: جورج، أحيانًا يكون التقليل من الكلام أفضل. اكتفِ بأداء عملك"، مشيرًا إلى أن سائق مرسيدس ينبغي أن يركز على الفوز بالسباقات.

واختتم قائلًا: "وعندما يصبح لديك ما تقوله لأنك هزمت هذا الرجل، عندها اختر معركتك. لكن كما قلت، إذا لم تتمكن من هزيمتهم، فانضم إليهم، وفي الوقت الحالي، التزم الصمت وواصل أداء عملك".

وعزز فوز فيرستابن موقعه في المركز الثاني بترتيب السائقين، بعدما رفع رصيده إلى 304 نقاط. أما راسل، الذي أنهى السباق تاسعًا، فيحتل المركز الرابع برصيد 264 نقطة، خلف لويس هاميلتون.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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