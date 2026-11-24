فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

غونتر شتاينر يتوقع تحرّك إدارة فيراري بعد تصادم لويس هاميلتون وشارل لوكلير

تسبب شارل لوكلير في دوران سيارة لويس هاميلتون خلال صراعهما على المركز السادس في جائزة لاس فيغاس الكبرى

ليديا مي

منشور: 24-11-2026

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شارل لوكلير ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

موتورسبورت ريد زُون



لمشجّعي فيراري. آخر أخبار فيراري في الفورمولا 1، وتحديثات السائقين، والتحليلات التقنيّة وردود الفعل على السباقات من مارانيللو والمزيد.

يعتقد مدير فريق هاس السابق في الفورمولا 1، غونتر شتاينر، أن فيراري ستجري تغييرات بعد التصادم المتجدد بين لويس هاميلتون وشارل لوكلير خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى.

وتسبب لوكلير في دوران سيارة هاميلتون بينما كان الثنائي يتصارع على المركز السادس في شوارع لاس فيغاس، وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من تصادمهما مجددًا خلال جائزة المكسيك الكبرى. وتلقى لوكلير عقوبة، لينهي السباق في المركز العاشر، بينما حل هاميلتون سابعًا، في حين وصف مدير الفريق فريد فاسور ما حدث بأنه "غير مقبول تمامًا".

وقال فاسور لشبكة سكاي سبورتس بعد السباق: "من الواضح أن ما حدث غير مقبول. أولًا، الرسالة هنا تشبه إلى حد ما ما قلناه في المكسيك، لأنه يجب التفكير في الفريق والأشخاص الذين يعملون في مارانيللو، وجميع الأطراف المعنية والرعاة".

وأضاف: "لقد أوصلنا الرسالة إلى شارل بضرورة عدم التجاوز، لأنه في سباق من هذا النوع، وكما قلنا سابقًا، عليك تجاوز السيارات التي أمامك، وإلا فستتجاوزك السيارات الأخرى. وهذا يعني أنه يتعين عليك خوض سباقك الخاص".

شارل لوكلير ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

وتابع: "ومن الواضح أن شارل ارتكب خطأ ألحق ضررًا كبيرًا بالفريق. وما حدث اليوم غير مقبول تمامًا. وبصراحة، أشعر بغضب شديد، لأن هذه الرسالة كانت واضحة بعد ما حدث في المكسيك".

وفي معرض حديثه عن التصادم خلال بودكاست "ذا ريد فلاجز"، قال شتاينر: "سيحدث تغيير ما". واعترف بأنه لا يعرف متى سيحدث ذلك، مضيفًا: "هل يمكنك تخيل ما يدور في غرفة اجتماعات مجلس إدارة فيراري بعد ما حدث بالأمس؟".

وجادل شتاينر بأن مسؤولية حل هذا الموقف لا تقع على عاتق مدير الفريق وحده، قائلًا: "لقد قلت ذلك عدة مرات من قبل، فالمسألة لا تتعلق بفريد وحده. هناك مجموعة كبيرة من صناع القرار".

وأكمل: "هذا الأمر لا يُناقش بين السائقين وفريد فقط، بل يُناقش داخل غرفة اجتماعات مجلس الإدارة. وسيكون لكل شخص رأي بشأن الطريقة التي ينبغي التعامل بها مع الموقف".

واختتم: "داخل مجلس الإدارة، سيكون لدى الأشخاص الذين يملكون بالفعل سلطة اتخاذ القرار آراء مختلفة، وبالتالي لن يتم التوصل إلى نتيجة".

ومع تبقي جولتين على نهاية الموسم، تحتل فيراري المركز الثاني في بطولة الصانعين برصيد 517 نقطة. وتأتي ريد بُل ثالثة برصيد 440 نقطة، تليها مكلارين في المركز الرابع برصيد 431 نقطة. وكانت مرسيدس قد حسمت اللقب خلال جائزة البرازيل الكبرى.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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