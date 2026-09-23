يرى غونتر شتاينر مدير فريق هاس السابق في الفورمولا 1 أن بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن سيفشل في تحقيق أي انتصار في الجوائز الكبرى خلال موسم 2026، معتبرًا أن حزمة ريد بُل ليست تنافسية بما يكفي.

ويحتل فيرستابن حاليًا المركز السادس في الترتيب برصيد 145 نقطة، متأخرًا بفارق 147 نقطة عن متصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي. وكانت أفضل نتائجه حتى الآن هذا العام هي احتلال المركز الثاني في جوائز النمسا والمجر وإسبانيا الكبرى.

وخلال ظهوره في بودكاست "The Red Flags Podcast" عقب جائزة إسبانيا الكبرى، سُئل شتاينر عما إذا كان فيرستابن سينهي موسم 2026 دون تحقيق أي انتصار.

حيث رد قائلًا: "لن يفعل. مرسيدس ومكلارين أقوى من اللازم، والأمر يتعلق بالسيارة فقط. إنه ليس جيدًا بما يكفي. سيكون سوبر ماكس، وسيصعد إلى منصة التتويج، لكنني أعتقد أن هذا هو الحد الأقصى. هذا هو حد قدرات تلك السيارة".

وفي مدريد، استفاد فيرستابن عندما فقد صاحب البول بوزيشن لاندو نوريس صدارته بسبب التوقيت غير المناسب لسيارة الأمان الافتراضية، إلى جانب توقف بطيء في منصة الصيانة. ومع شبه انعدام فرص التجاوز على الحلبة الجديدة، حافظ فيرستابن على مركزه أمام نوريس لينهي السباق ثانيًا.

وخلال حديثه مع سكاي سبورتس بعد السباق، ناقش فيرستابن فارق السرعة الذي يفصل ريد بُل عن مكلارين ومرسيدس.

وقال: "إذا نظرنا فقط إلى أزمنة اللفات، فما زلنا متأخرين بفارق كبير إلى حد ما. الأمر مزيج من الكثير من الأشياء، وبالتأكيد ربما يتعلق الأمر قليلًا بطريقة استخدام الطاقة، لكن السيارة نفسها أيضًا لا تزال بحاجة إلى التحسين، لأنه عندما كان لاندو خلفي كان سريعًا جدًا. كان أسرع مني بكثير، لكن طبيعة الحلبة جعلته غير قادر على التجاوز".

هذا وتقام الجولة الخامسة عشرة من موسم 2026، جائزة أذربيجان الكبرى، خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر على حلبة مدينة باكو.