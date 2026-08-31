أعرب بطل العالم سبع مرات عن غضبه عبر الراديو، مطالبًا فريق فيراري بالسماح له بتجاوز زميله شارل لوكلير، الذي كان يتبع استراتيجية مختلفة. وعندما استدعى الفريق لوكلير إلى منطقة الصيانة في النهاية، رأى هاميلتون أن الفريق أهدر الكثير من الوقت.

ولاحقًا، سأل هاميلتون بسخرية عما إذا كان الفريق يستخدمه باعتباره "فأر تجارب" بعدما أبقاه على إطارات هارد قديمة.

وقال غونتر شتاينر خلال ظهوره في بودكاست "ذا ريد فلاجز"، مقارنًا بين مرسيدس وفيراري: "من الواضح أن الأمور لم تكن منظمة بالشكل نفسه الذي كانت عليه لدى الفريق الفضي. لقد كانوا منظمين بشكل جيد".

وأضاف: "لقد أجروا النقاش مسبقًا، ومن الواضح أن ذلك النقاش لم يكن حادًا بالشكل الذي حدث لاحقًا مع فيراري، لأنك عندما تجلس مع السائقين قبل السباق وتخبرهم بما سيحدث، تكون الأمور واضحة. أعتقد أن ذلك لم يتم بالتفصيل الذي أوضحته مرسيدس، وهذا تسبب فيما حدث".

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ورغم أن شتاينر رأى أن فيراري كان بإمكانها إعداد سائقيها بصورة أفضل للتعامل مع المواقف المتعلقة بأوامر الفريق، فإنه أضاف أن هاميلتون لم يكن ينبغي له أن ينتقد الفريق بهذه الصورة عبر الراديو.

فقال: "لا أعتقد أن لويس ساعد نفسه عندما كان ينتقد بهذه الطريقة، لأنك عندما تجلس على جدار الحظائر وتسمع ذلك، تقول في نفسك: هذا الرجل يحاول فعلًا الدفاع عن نفسه أكثر من اللازم، ولم يعد يرى الفريق هنا".

وأكمل: "كان بإمكانه أن يقول: هل سيكون من الأفضل أن يسمح لي بالمرور؟ أنا أسرع منه، بدلًا من أن يقول: لقد جعلتموني أخسر الوقت هنا".

هذا وتطرق هاميلتون لاحقًا إلى رسائله عبر راديو الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال عبر حسابه على إنستغرام: "استمعت مجددًا إلى بعض رسائلي عبر الراديو وتعليقاتي في المقابلات. في خضم اللحظة، يمكن أن تظهر مشاعر الإحباط، خصوصًا عندما تهتم بهذا القدر، كما أفعل أنا".

وتابع: "لكن تلك لم تكن أفضل نسخة مني. أتحمل مسؤولية ذلك، وسأكون أفضل. هذا الشغف ينبع من إيماني بهذا الفريق، وبالأشخاص الذين يعملون فيه، وبما نبنيه معًا. الاتجاه واضح. الإيمان موجود. والصراع لم ينتهِ بالتأكيد".