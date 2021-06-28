غوانيو زهو يسجّل ظهوره الأول في الفورمولا واحد في النمسا

تأتي مشاركة السائق الصيني الأولى في الفورمولا واحد مع فريق ألبين، حيث يشارك في التجارب الحرة الأولى لجائزة النمسا الكبرى.

وقد خاض زهو التجارب الخاصة الاعتيادية على سيارات الفورمولا واحد خلال الأشهر الـ 12 الماضية ضمن دوره مع أكاديمية ألبين، والتي انضم لها تحت لواء رينو السابق في 2019، كما يشغل حاليًا كذلك دور سائق الاختبار الرسمي للفريق في الفورمولا واحد.

وقاد زهو سيارة رينو للعام الماضي خلال تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي، لكنه سيختبر الآن للمرة الأولى سيارة 2021 عندما يأخذ مكان فرناندو ألونسو في التجارب الافتتاحية يوم الجمعة المُقبل على حلبة ريد بُل رينغ.

وتعقيبًا منه على ذلك قال زهو: "المشاركة في التجارب الحرة الأولى لجائزة فورمولا واحد هو حلم يتحقق بالنسبة لي، وخطوة أخرى على طريق هدفي الأسمى بأن أصبح سائق فورمولا واحد".

وأضاف: "ستمثّل تلك لحظة مميزة للغاية، حيث أجهّز نفسي بأفضل طريقة ممكنة لأكون مستعدًا وأضمن كذلك أن أكون قادرًا على إكمال كل الأهداف والخطط التي وضعها الفريق لي".

وتابع: "لم تشهد الفورمولا واحد وجود العديد من السائقين الصينيين، لذا أن أكون خلف مقود سيارة فورمولا واحد خلال إحدى الجوائز لهو أمر يدعو إلى الفخر. كما سيكون ذلك الأمر مميزًا أكثر بقيادتي سيارة فرناندو الذي ألهمني لأسعى وراء حلمي في عالم السباقات عندما كنت صغيرًا".

من جهته عقّب لورون ورسي المدير التنفيذي لألبين على مشاركة زهو قائلًا: "يواجه السائقون الشباب تحديًا صعبًا للغاية من أجل الدخول إلى عالم الفورمولا واحد، حيث أننا فخورون بدعم المواهب الصاعدة على ذلك الطريق".

وأكمل: "ضمن دوره كسائق اختبار، شارك زهو في حصص التجارب وعلى جهاز المحاكاة، لذا فإن مشاركته ضمن التجارب الحرة على السيارة الحالية هي خطوة منطقية ومهمة لأحد ألمع نجوم الأكاديمية، حيث ستساعده الخبرة التي سيكتسبها من ذلك بشكل كبير بينما يحقق تقدّمه القوي والثابت نحو هدفه الأسمى بالمشاركة بشكل كامل في الفورمولا واحد".