غوانيو جو: الانتقال في الصغر من الصين إلى المملكة المتحدة "شكّل نوعاً من الصدمة" 

جو، القادم من شنغهاي، شارك للمرة الأولى في أوروبا عام 2010 بعد نجاحه في منافسات الكارتينغ الصينية.

من ثم انتقل إلى انكلترا بعد سنتين، بعمر 12 عاماً، لمنح مسيرته المهنية ما تحتاجه للمواصلة سعياً لتحقيق حلمه.

لكن الصدمة الثقافية كانت كبيرة بالنسبة له.

حيث قال: "كان ذلك نوعاً من الصدمة بالنسبة لي، أنا القادم من مدينة ضخمة مثل شنغهاي".

وأكمل: "مدينة شيفيلد (التي انتقل إليها)، في الشمال، ولا يوجد فيها صيف حقاً. لكن رغم ذلك، الميكانيكيون يرتدون ثياباً قصيرة".

وأضاف: "ذلك كتقليد بريطاني، طوال الوقت خلال مشاركاتي في الفورمولا 3 و2، أياً كانت الظروف الجوية، الجميع يرتدي ملابس قصيرة".

واسترسل: "استمتعت بوقتي في يوركشاير، كان بوسعي التركيز بالكامل على التسابق والذهاب للمدرسة، تعلم اللغة".

وتابع: "كوّنت صداقات جيدة، وبعض الذكريات الجميلة مع الفريق".

وأردف: "انتقلت مع والدتي، وكنت صغيراً للغاية، لم أكن قادراً على العيش لوحدي. قامت بالاعتناء بي".

واستكمل: "بالمقارنة مع شنغهاي وحتى لندن، فإن الجميع في يوركشاير كان لطيفاً للغاية. ووتيرة الحياة أقل ازدحاماً".

واختتم: "معلمو المدارس لطيفون، ساعدوني على التحسن في جميع فصول الدراسة. لديّ ذكريات رائعة".

يمكن قراءة كامل المقالة مع غوانيو جو في آخر أعداد مجلة "جي بي ريسينغ" لشهر مايو، والتي تصدر هذا الأسبوع.