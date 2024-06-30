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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة النمسا الكبرى

غلق الباب أمام ساينز في ويليامز في ظلّ فتحها المفاوضات مع سائقين آخرين

جاء تردّد كارلوس ساينز الإبن حيال قراره بشأن مستقبله في الفورمولا 1 ليدفع الفريق إلى تجديد سعيه وراء خدمات سائقين آخرين في البطولة.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
كارلوس ساينز الإبن، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

من الممكن أن تتقلّص خيارات كارلوس ساينز الإبن لموسم 2025 من بطولة العالم للفورمولا 1، وذلك في ظلّ بدء الفرق المتشبّثة به تقييم خيارات أخرى الآن.

يُقيّم الإسباني طوال الأسابيع الأخيرة عروضًا من ساوبر/آودي وويليامز للموسم المقبل.

لكن بعد أن بدا أنّ سائق فيراري كان على أعتاب اتّخاذ قراره النهائيّ في فترة جائزة إسبانيا الكبرى، فإنّ الوضع أصبح أكثر تعقيدًا بعد تعزيز ألبين جهودها عبر عرض في اللحظات الأخيرة.

وجاء ذلك على خلفيّة تعاقد الصانع الفرنسي مع فلافيو برياتوري كمستشارٍ للوكا دي ميو الرئيس التنفيذي لرينو، حيث أوضح أنّ ألبين يجب أن تكون متقدّمة على صعيد التعاقد مع السائقين للأعوام المقبلة كي تُركّز بالكامل على سيارتها.

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وجاء ذلك الوضع ليتسبّب في توقّفٍ من جانب ساينز على صعيد اتّخاذ قراره، ويُتفهّم أنّه طلب من ويليامز مهلة إضافيّة كي يتمكّن من تقييم عرض ألبين.

ويُتفهّم أنّ عرض ألبين مثيرٌ بشكلٍ خاص بالنظر إلى تزايد احتماليّة تخليها عن برنامج محرّكاتها والانتقال إلى صفقة تزوّد بالمحرّكات بدءًا من 2026.

وفي حين أنّ القوانين ستضمن لألبين التزوّد بمحرّك، حيث يُفرض على هوندا توفير وحدات طاقة في حال تطلّب الأمر ذلك، فإنّه يُتفهّم أنّ برياتوري وضع عينيه على تأمين صفقة مع مرسيدس، بالرغم من عدم اتّخاذ أيّ قرارٍ في ذلك الشأن بعد.

وتُعدّ فرصة التسابق لصالح فريقٍ مصنعيّ متزوّد بمحرّكات تنافسيّة للغاية مثل مرسيدس خيارًا جذّابًا، لهذا السبب أخّر ساينز قراره بشأن العرضين المتاحين من ويليامز وآودي.

لكنّ هذا التأخير، وعدم وجود أيّة ضمانات حول ما يرغب ساينز بفعله، يُتفهّم أنّه ترك الفريقين بشعورٍ بعدم القدرة على الانتظار أكثر كي لا تتبخّر كلّ خياراتهما.

وفي حين أنّ فريق ساوبر/آودي يقبل الانتظار لفترة أطول قليلًا، يُتفهّم أنّ ويليامز قرّرت حاجتها لتحديد هويّة زميله أليكسندر ألبون في أسرع وقتٍ ممكن، وأعادت فتح المفاوضات مع سائقين آخرين.

ويبدو أنّ الفريق يضع على أعلى قائمته كلًا من فالتيري بوتاس وإستيبان أوكون، حيث يعرفهما جايمس فاولز مدير الفريق بشكلٍ جيّدٍ منذ أيّامه في مرسيدس.

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