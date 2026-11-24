فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

غضب إسحاق حجار في لاس فيغاس .. ماذا حدث بالفعل عبر رسائل الراديو مع ريد بُل؟

اقترح حجار اقترح اعتماد تكتيكات شبيهة بسباقات الدراجات الهوائية خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى، وريد بُل أشادت بتطوره

Christian Nimmervoll رونالد فوردينغ

منشور: 24-11-2026

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إسحاق حجار، ريد بُل

الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

انطلق إسحاق حجار في جائزة لاس فيغاس الكبرى من المركز الرابع على شبكة الانطلاق، وبحلول اللفة الرابعة كان قد وجد نفسه في المركز الثاني، خلف زميله في ريد بُل ماكس فيرستابن مباشرة.

ومع تحول السباق إلى ما يمكن وصفه بأنه معركة قائمة على عامل السحب، أشبه بتلك التي نشاهدها عادة في سباقات الدراجات على المضمار، كان من شبه الحتمي أن يحاول حجار عاجلًا أم آجلًا انتزاع الصدارة.

لكن التذكير من مهندس سباقه ريتشارد وود لم يتأخر. فقد أوضح وود أن الأولوية تتمثل في تجنب خسارة الوقت على مستوى الفريق. إذ كانت ريد بُل بحاجة إلى بناء فارق مع جورج راسل، بدلًا من إهدار ثوانٍ ثمينة في الصراع فيما بينها. وامتثل حجار، الذي لا تنقصه الثقة بالنفس بالتأكيد، لكنه في نهاية المطاف ملتزم بالعمل لمصلحة فريقه.

وفي نهاية المطاف، وجد نفسه مجددًا إلى جانب فيرستابن على المقطع المستقيم الطويل المؤدي إلى المنعطف 14. لكن السائق الهولندي لم يكن ينوي التخلي عن الصدارة دون مقاومة.

وقال حجار عبر اللاسلكي: "هل يمكنه التوقف عن الدفاع؟ وإلا فسأضطر إلى خسارة الوقت".

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لكن وود تمسك بالخطة التي سبق الاتفاق عليها، قائلًا: "طلب الفريق هو الدفاع أمام جورج، وإلا فسندخل في دوامة تبادل المراكز باستمرار".

في تلك المرحلة، كان راسل أقرب ملاحقي ثنائي ريد بُل في الصدارة، مع استمرار تبادل السائقين الثلاثة للمراكز. وفي إحدى المرات، نجح راسل في تجاوز سيارتي ريد بُل معًا، لكنه وجد نفسه متراجعًا إلى المركز الثالث بعد منعطفين أو ثلاثة فقط. ففي لاس فيغاس، كان عامل السحب وإدارة الطاقة سلاحين قويين للغاية، بل إن تأثيرهما كان أكبر من السرعة الصافية للسيارة.

وأظهرت رسائل حجار اللاسلكية بوضوح أنه كان يفضل، من منظور مصلحة الفريق، اعتماد أسلوب يشبه نظام تناوب الصدارة في سباقات الدراجات، بدلًا من الالتزام بترتيب ثابت للسيارتين. ففي هذا الأسلوب، تتناوب مجموعة من الدراجين على قيادة المجموعة، بحيث يستفيد كل منهم من عامل السحب، وتتمكن المجموعة بأكملها من التحرك بسرعة أكبر مما يستطيع دراج واحد تحقيقه بمفرده.

لكن ريد بُل، التي بدا أنها فوجئت إلى حد ما بالطبيعة غير المعتادة لمجريات السباق، لم تبدِ اهتمامًا كبيرًا باقتراح حجار. ولم تُناقش حتى فكرة تبادل الصدارة من أجل فتح فارق مع راسل مع فيرستابن. فعلى الأقل، لا يوجد أي سؤال بهذا الخصوص في التسجيل اللاسلكي الرسمي من سيارة السائق الهولندي.

وفي نهاية المطاف، نفد صبر حجار. وقال عبر اللاسلكي: "لا، انظروا، سأعطيكم مثالًا الآن. راقبوا ما سيحدث".

إسحاق حجار وماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وفي تلك اللحظة تحديدًا، وبدلًا من رفع قدمه عن دواسة الوقود مبكرًا لتجنب محاولة تجاوز فيرستابن عند المنعطف 14، أبقى قدمه ضاغطة على دواسة الوقود. وكانت النتيجة لافتة للغاية، إذ اندفع حجار متجاوزًا زميله بعدة أمتار وانتزع الصدارة. لكنه عاد، بصفته عضوًا ملتزمًا بالفريق، إلى تخفيف سرعته والسماح لفيرستابن باستعادة المركز الأول قبل المنعطف.

لكن حجار كان قد أوصل رسالته، ليقول بعد ذلك: "لا أستطيع فعل ذلك. الفارق على المقطع المستقيم كبير جدًا. الأمر أصعب مما تعتقدون. أنا لا أكذب".

وجادل حجار بأن سيارتي ريد بُل ستكونان أسرع إجمالًا إذا سُمح له بتجاوز فيرستابن، على أن يستعيد السائق الهولندي المركز في اللفة التالية. وبدلًا من إبطاء بعضهما بعضًا دون داعٍ، كان بإمكانهما الاستفادة من أفضلية عامل السحب الهائلة للحفاظ على سرعتهما الجماعية. وكانت الفكرة بسيطة: يتناوب السائقان على الصدارة، ويستفيدان من عامل السحب لبعضهما، ويواصلان التقدم بأقصى سرعة ممكنة.

حدث كل ذلك في اللفة الثامنة. وكأن السباق نفسه أراد إثبات صحة وجهة نظر حجار، اختفى ترتيب المركزين الأول والثاني لريد بُل بعد لفة واحدة فقط، بعدما فشل الفريق في الابتعاد عن راسل.

وعندما سُئل مدير فريق ريد بُل، لورون ميكيز، بعد السباق عما إذا كان الفريق قد أضر بفرصه بنفسه من خلال الإصرار على حماية صدارة فيرستابن بأي ثمن، أقر بأن حجار طرح نقطة وجيهة.

وقال ميكيز معترفًا: "هذه نقاط وجيهة. أعتقد أن أول ما يجب قوله هو أنه رغم معرفتنا جميعًا بأن هذه الحلبة لا توفر الكثير من الطاقة، وتوقعنا أن نشهد الكثير من المناورات الاستراتيجية خلال السباق، ورغم أننا شاهدنا بالأمس تأثيرًا لعامل السحب أكبر بكثير مما توقعنا، فإنني أعتقد أن أحدًا منا لم يدخل السباق وهو يتوقع أن نشهد عمليتي تجاوز في كل لفة على مدار 50 لفة".

وبعبارة أخرى، حتى ريد بُل قللت من تقدير مدى التأثير الهائل الذي سيتركه عامل السحب خلال السباق.

وأضاف ميكيز: "لماذا أقول ذلك؟ لأنني أعتقد حقًا أننا جميعًا اضطررنا خلال اللفات الأولى إلى التأقلم مع الواقع الجديد لهذا السباق".

وهذا يفسر سبب تردد استراتيجيي ريد بُل في تبني نهج حجار، حيث قال ميكيز: "لم نشعر بأن تبادل السيارتين للمراكز في كل لفة سيكون الطريقة الأسرع للوصول إلى نهاية السباق. ولن نعرف الإجابة أبدًا. كما شعرنا بأنه من الأفضل بالتأكيد أن تتمكن السيارتان من مساعدة بعضهما في الدفاع عن موقعيهما أمام السيارات التي تلاحقهما".

لكن بعد مرور بضع ساعات على السباق، ومع توفر فرصة أكبر لمراجعة الأحداث، لم يعد ميكيز واثقًا تمامًا من صحة ذلك التقدير كما كان خلال السباق. ففي نهاية المطاف، لم يكن بوسع أحد الجزم بما إذا كانت استراتيجية تناوب الصدارة التي اقترحها حجار ستسمح لسيارتي ريد بُل بالابتعاد عن راسل.

وفي نهاية المطاف، حُسمت المسألة عندما انكسر الجناح الأمامي لحجار فجأة، لينهي عمليًا آمال السائق البالغ من العمر 22 عامًا في تحقيق الفوز. ولذلك لم يكن مستغربًا أن تأتي إجابته بنبرة من الانزعاج عندما أُثير موضوع النقاش اللاسلكي بعد السباق.

إسحاق حجار وماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

وقال: "لم يكن هناك أي سوء فهم. لم أكن أحاول إثارة الفوضى. كل ما في الأمر أنني أستخدم عقلي".

وسواء كان ذلك مقصودًا أم لا، فمن الممكن بالتأكيد تفسير هذه العبارة على أنها انتقاد مبطن لجدار الحظائر في ريد بُل.

وأوضح حجار المنطق وراء نهجه قائلًا: "ما أحاول فعله، لأنني أفهم السباقات، هو أنك بحاجة إلى التحرك بأقصى سرعة ممكنة. لا يهم ما يحدث. عليك فقط مواصلة التقدم، والتجاوز، ثم التعرض للتجاوز، ثم التجاوز مجددًا. عليك الاستمرار في ذلك. لأنني إذا خففت سرعتي، فإن السائق والسيارة خلفي سيتجاوزانني ببساطة، بسبب وجود فارق يبلغ 40 كيلومترًا في الساعة".

وكان السائق الفرنسي مقتنعًا بأن ريد بُل قللت ببساطة من تقدير التأثير الاستثنائي لعامل السحب.

وقال: "أعتقد أنهم لم يدركوا حجم المناورات المرتبطة بعامل السحب. ليس الأمر وكأنني أستطيع البقاء خلفه، لأن جورج سيتجاوزنا إذا فعلت ذلك. إما أن أحاول التجاوز، ونواصل كلانا القيادة بأقصى سرعة، مع تبادل التجاوزات والتجاوزات المضادة. كانت تلك أسرع طريقة لخوض السباق. فإذا طلبتم مني البقاء خلفه والتخلي ببساطة عن المركز، فلن ينجح ذلك بالنسبة إليّ".

وعلى الرغم من إحباطه، فإن حجار ربما عزز مكانته داخل ريد بُل بصورة كبيرة خلال جائزة لاس فيغاس. أولًا، أثبت مجددًا أنه أول زميل منذ فترة طويلة يستطيع مجاراة مستوى أداء فيرستابن، على الأقل خلال فترات معينة من السباق. وثانيًا، فإن أي شكوك متبقية بشأن احتمال تصرفه بأنانية، واستخدام رسائله اللاسلكية الذكية لتهيئة الظروف أمامه لتجاوز فيرستابن، يفترض أن تكون قد تبددت الآن.

فقد أظهر نهج حجار أنه كان يفكر في الأداء العام للفريق، وليس في موقعه الشخصي فحسب. وهذا النوع من التصرفات يعزز الثقة، وهو ما أشاد به ميكيز تحديدًا.

وقال: "أعتقد أنه قدم أداءً جيدًا جدًا، بصراحة. كان في ذلك المركز عن جدارة، لأنه امتلك السرعة، ولأنه كان يفهم جيدًا كيفية التعامل مع المناورات الدفاعية والهجومية، وهذا أفضل وضع ممكن بالنسبة لنا. كما أنه فهم جيدًا متى طلبنا منه تأجيل المعارك والتركيز على عدم السماح للسائقين خلفه باللحاق به".

إسحاق حجار وماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Manuel Eletto

وبالنسبة إلى ميكيز، كان هذا الموقف دليلًا إضافيًا على تطور حجار خلال الموسم.

حيث قال: "لقد كررنا مرات كثيرة هذا العام أنه يتحسن من سباق إلى آخر. وهذا ما رأيناه مجددًا اليوم. انطلق من المركز الرابع على شبكة الانطلاق، ثم احتل المركزين الأول والثاني على أرض الحلبة. وفي الأسبوع الماضي، حققنا المركزين الثاني والثالث، واضطررنا إلى تبديل موقعي السيارتين. لذلك فهذه أخبار جيدة".

وإلى جانب سرعته المطلقة، سلط مدير فريق ريد بُل الضوء على جانب آخر أحرز فيه حجار تقدمًا كبيرًا، وهو التحكم في مشاعره.

وقال: "إسحاق شخص يتمتع بذكاء كبير، ومن الصعب جدًا علينا، نحن الذين لا نقود السيارات، تقييم ما يتعين على السائقين التعامل معه فيما يتعلق بإدارة مشاعرهم عندما يكونون داخل السيارة".

وأضاف: "لقد أدرك ذلك، وهو يعلم جيدًا أن إدارة هذه المشاعر بصورة أفضل تمنحه أجزاءً من الثانية داخل السيارة، وكذلك خارجها، من خلال تحسين جودة التواصل مع مهندسيه. وكما أشرت، فقد أحرز تقدمًا كبيرًا جدًا خلال السباقين أو الثلاثة الأخيرة. ونحن نرى أن أمامه المزيد من الإمكانات التي يمكنه إظهارها في المستقبل".

واختتم ميكيز قائلًا: "لقد أصبح تواصله مع طاقمه الهندسي أفضل بصورة متزايدة، كما بات ينفذ المهام بصورة أقوى عندما يتمكن من إبقاء مشاعره تحت السيطرة. ونحن سعداء جدًا بالتقدم الذي يحرزه".

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