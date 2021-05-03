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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى أخبار

"غضب" ألونسو من التصفيات أدّى إلى تسجيله للنقاط في سباق بورتيماو

من قبل:
, رئيس التحرير

اعترف فرناندو ألونسو بأنّ غضبه حيال معاناته في التجارب التأهيلية لسباق جائزة البرتغال الكبرى، أعطاه دفعةً إضافية على طريق تسجيل النقاط في سباق بورتيماو.

"غضب" ألونسو من التصفيات أدّى إلى تسجيله للنقاط في سباق بورتيماو

أظهر فريق ألبين وتيرةً تنافسيّة خلال التجارب الحرّة لجائزة البرتغال الكبرى، بيد أنّ الإسباني لم يتمكّن من التأهل بأفضل من المركز الـ 13 على شبكة الانطلاق، في حين انطلق زميله إستيبان أوكون من المركز السادس.

ولكن، شهد السباق تقدّم ألونسو في الترتيب وسط سلسلة من التجاوزات على عددٍ من السائقين من بينهم بيير غاسلي، دانيال ريكاردو وكالوس ساينز الإبن في المراحل الأخيرة كي يصل بسيارته إلى المركز الثامن، بفارق ثانية واحدة فقط خلف زميله أوكون.

وهذه هي المرّة الأولى التي يُنهي بها ألونسو سباق فورمولا واحد ضمن المراكز العشرة الأولى منذ عودته للبطولة هذا الموسم، مع العلِم بأنه ورث نقطة يتيمة من الجولة الثانية في إيمولا عقب حصول كيمي رايكونن على عقوبة زمنية بعد السباق.

وعندما سُئِل الإسباني عمّا إذا كانت تأديته دليلاً على عودة ألونسو القديم إلى البطولة، ردّ قائلاً "أتفق مع ذلك قليلاً. أعتقد بأنني كنت أكثر حرصًا في البحرين من أجل إكمال أوّل جائزة كبرى".

وتابع: "في إيمولا، لم أكن مرتاحًا داخل السيارة بسبب الظروف. لم أشعر بالرضا حيال التأدية على إطارات ’الإنترميديت’ كما أنّ مجال الرؤية كان سيئًا. التجارب التأهيلية كانت سيئة".

وأضاف "لذلك أعتقد بأنّ هذا هو بالفعل السباق الأوّل الذي أستخرج فيه الحدّ الأقصى من السيارة. ونعم، كنت مستاءً بعد تصفيات الأمس. لذلك كان الغضب موجودًا اليوم كذلك على المسار".

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جلب فريق ألبين أرضية جديدة لسيارته في سباق بورتيماو ما ساعد أوكون وألونسو على إيجاد المزيد من التأدية، حيث شعر الإسباني بالارتياح لتمكنه من المنافسة ضمن فرق الوسط، على الرغم من تساؤلاته العديدة حيال ضعف تأديته خلال التصفيات.

وقال "كان سباقًا جيدًا، ولكن بشكلٍ عام، كانت عطلة نهاية أسبوع جيدة. لقد شعرت بأنّ السيارة كانت أكثر تنافسية هنا مقارنةً بالبحرين وإيمولا. لقد نافسنا سيارات مكلارين، وفيراري وألفا تاوري. وبالتأكيد تواجدنا في مجموعة لم نكن من ضمنها في إيمولا أو البحرين. لذلك هذا أمر إيجابي".

واستطرد قائلاً "لقد شعرنا بأننا تنافسيون منذ التجارب الحرّة الأولى. أحرزنا المركز الخامس في التجارب الثانية، وكان من الممكن أن نحتلّ المركز الثالث في التجارب الثالثة. لذلك لا يزال هناك بعض الغموض حيال ما حدث بالأمس خلال التجارب التأهيلية مع عدم شعوري بالارتياح".

واختتم" لكني سعيدٌ جدًا بعطلة نهاية الأسبوع وبأداء السيارة. كان سباقًا جيدًا بالنسبة لنا كفريق، حيث كانت السيارة أكثر قدرة على المنافسة من أيّ سباقٍ آخر هذا العام حتى الآن".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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