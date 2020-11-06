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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

غرين: على ريسينغ بوينت إعادة بناء ثقة سترول

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غرين: على ريسينغ بوينت إعادة بناء ثقة سترول

يرى أندرو غرين المدير التقني لدى ريسينغ بوينت أنه يتوجب على الفريق مساعدة سائقه لانس سترول على إعادة بناء ثقته بنفسه بعد سلسلة من النتائج السيئة مؤخراً.

واجه سترول حظاً سيئاً منذ إصابته بفيروس كورونا، والذي أجبره على التغيّب عن جائزة إيفل الكبرى.

وعانى في البرتغال من حادثةٍ جمعته مع ماكس فيرشتابن خلال التجارب، ومع لاندو نوريس في السباق.

وفي إيمولا، خسر جانح سيارته الأمامي بعد الاحتكاك مع إستيبان أوكون، كما ألقى باللوم على المكابح الباردة حين توقف أبعد من مكانه المقرر منصة الصيانة مرتطماً بأحد أفراد الفريق دافعاً إياه على الأرض. وأنهى السباق بالمركز 13.

وفي كلا الجولتين، تفوق عليه زميله سيرجيو بيريز خلال التصفيات وبسهولة.

حيث قال غرين: "من الواضح أنه لم يكن يقدم مستواه المعهود، كما رأيناه في مونزا بالمقارنة مع وضعه الحالي، هناك وبالتأكيد انخفاض في ثقته، الأمر الذي علينا العمل عليه خلال الأسبوع المقبل".

وأكمل: "أعتقد أن المرض أثّر عليه كذلك، وذلك أمر لم نكن نتوقعه حقاً".

وتابع: "سمعنا عن الوقت الذي يحتاج الشخص للتعافي من عواقب المرض، وأعتقد أنه بحاجة لبعض الوقت".

واسترسل: "أعتقد أنه بحاجة فقط إلى بعض الثقة بنفسه مجدداً. كي يعود إلى لانس الذي نعرفه".

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وتعقيباً على أسباب معاناة سترول، واصل غرين كلامه، فقال: "من الواضح أنه يعاني من عواقب المرض، البدنية والنفسية. كانت حادثته كبيرة بالفعل في موجيللو. لذا أعتقد أن ذلك أثر على ثقته".

وأكمل: "أعتقد أنه ليس ضمن المدى الذهني المناسب كما كان قبل عدة سباقات. لكنني أعتقد أنه بحاجة إلى تقديم أداء جيد في بعض السباقات المقبلة".

وأردف: "نحن بحاجة لإعادته إلى المسار بأفضل حال. يمكننا القيام بذلك. لدينا الأدوات اللازمة، ولدينا الفريق القادر على ذلك".

واعترف غرين أن إعدادات السيارة في إيمولا لم تساعد سترول، حيث قام الفريق باستبدال عدة أجزاء من نظام التعليق بأخرى أقدم.

فقال: "أعتقد أن كل ذلك جزء من انخفاض الثقة حالياً، والسؤال الآن هل المشكلة بسبب ما قمنا بتغييره أم لا؟ وعلينا ضمان ألا يكون السبب هو تغييرات معينة نحن أجريناها".

واختتم: "علينا دراسة وتحليل ما لدينا. وسنرى كيف تسير الأمور".

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قائمة السائقين لانس سترول
قائمة الفرق ريسينغ بوينت

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