فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
11 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
06 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
2 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
8 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان يغادر المشفى في البحرين بعد علاجه من الحروق

المشاركات
التعليقات
غروجان يغادر المشفى في البحرين بعد علاجه من الحروق

غادر رومان غروجان المشفى في البحرين الذي دخله على إثر حادثته المروّعة في سباق جائزة البحرين الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

تعرّض الفرنسي لحروق على ظهر يديه نتيجة كرة اللهب التي انفجرت إثر حادثته في اللفة الافتتاحية من سباق البحرين، والتي اصطدم خلالها بالحواجز الجانبية على سرعة 137 ميلًا/ساعة، مسجلًا قوة جاذبية تجاوزت "50 جي".

وتمّ نقل غروجان إلى مستشفى قوة الدفاع البحريني بعد نجاته من النيران المستعرة ونقله عقب ذلك إلى المركز الطبي، حيث كان هنالك اشتباه بتعرضه لكسر في أحد ضلوعه.

اقرأ أيضاً:

لكنّ الفحوصات والآشعة التي أعقبت الحادثة أظهرت عدم تعرضه لأيّة كسور، ما يعني أنّه كان بحاجة فقط لعلاج للحروق على يديه.

وكان من المفترض أن يغادر غروجان المشفى يوم أمس الثلاثاء، لكن آثر الأطباء إبقاءه ليلة أخرى.

وقد أعلن فريق هاس صباح اليوم الأربعاء خروج غروجان من المشفى، لكنّه سيبقى في البحرين من أجل الخضوع لمزيد من العلاج الخاص على الحروق.

وجاء في بيان الفريق بهذا الشأن: "غادر رومان غروجان سائق فريق هاس في الفورمولا واحد مستشفى قوة الدفاع البحريني في افلساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي".

وأضاف: "أمضى غروجان ثلاث ليالٍ في المشفى عقب حادثة يوم الأحد في سباق البحرين، حيث سيواصل علاجًا خاصًا لحروقه التي عانى منها على ظهر يديه وسيبقى في البحرين في الوقت الحالي".

وتابع البيان: "بالنيابة عن غروجان وكامل فريق هاس، نجدد شكرنا لجميع من قدموا له الرعاية في مستشفى قوة الدفاع البحريني".

جديرٌ بالذكر أنّ غروجان سيتغيّب عن جائزة الصخير الكبرى نهاية هذا الأسبوع جرّاء إصاباته، حيث سيأخذ مكانه في هاس السائق الاحتياطي للفريق بييترو فيتيبالدي.

اقرأ أيضاً:

ميك شوماخر يؤّمن ترقيته إلى الفورمولا واحد مع فريق هاس

المقال السابق

ميك شوماخر يؤّمن ترقيته إلى الفورمولا واحد مع فريق هاس
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

راسل سيقود بديلاً عن هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل سيقود بديلاً عن هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى

ميك شوماخر يؤّمن ترقيته إلى الفورمولا واحد مع فريق هاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ميك شوماخر يؤّمن ترقيته إلى الفورمولا واحد مع فريق هاس

لماذا بدّل بوتاس ثلاثة إطارات فقط خلال آخر وقفة صيانة في سباق البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لماذا بدّل بوتاس ثلاثة إطارات فقط خلال آخر وقفة صيانة في سباق البحرين

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020

كيف حاول هاميلتون عزل نفسه من فيروس كورونا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف حاول هاميلتون عزل نفسه من فيروس كورونا

فيرشتابن: كان بوسع ريد بُل "القيام بعمل أفضل بكثير" لناحية استراتيجية سباق البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: كان بوسع ريد بُل "القيام بعمل أفضل بكثير" لناحية استراتيجية سباق البحرين

تحليل: لماذا يُعدّ فريق أستون مارتن خطوة فيتيل المثاليّة التالية؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا يُعدّ فريق أستون مارتن خطوة فيتيل المثاليّة التالية؟

بييترو فيتيبالدي يُعوّض غروجان في جائزة الصخير الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بييترو فيتيبالدي يُعوّض غروجان في جائزة الصخير الكبرى

أحدث الأخبار

غروجان يغادر المشفى في البحرين بعد علاجه من الحروق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان يغادر المشفى في البحرين بعد علاجه من الحروق

ميك شوماخر يؤّمن ترقيته إلى الفورمولا واحد مع فريق هاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ميك شوماخر يؤّمن ترقيته إلى الفورمولا واحد مع فريق هاس

راسل سيقود بديلاً عن هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل سيقود بديلاً عن هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى

غروجان مستذكرًا حادثة البحرين: "رأيت الموت أمام عينيّ"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان مستذكرًا حادثة البحرين: "رأيت الموت أمام عينيّ"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ميك شوماخر يؤّمن ترقيته إلى الفورمولا واحد مع فريق هاس

46دقيقة
2
فورمولا 1

كيف حاول هاميلتون عزل نفسه من فيروس كورونا

23س
3
فورمولا 1

بييترو فيتيبالدي يُعوّض غروجان في جائزة الصخير الكبرى

4
دبليو إي سي

أودي تتجه للخروج من الفورمولا إي لتبدأ مشروعها في "ال ام دي اتش"

5
فورمولا 1

هاميلتون يتجاوز أحداث الانطلاقة المروعة ويُحقّق الفوز في البحرين

أحدث الأخبار

غروجان يغادر المشفى في البحرين بعد علاجه من الحروق
فورمولا 1

غروجان يغادر المشفى في البحرين بعد علاجه من الحروق

ميك شوماخر يؤّمن ترقيته إلى الفورمولا واحد مع فريق هاس
فورمولا 1

ميك شوماخر يؤّمن ترقيته إلى الفورمولا واحد مع فريق هاس

راسل سيقود بديلاً عن هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى
فورمولا 1

راسل سيقود بديلاً عن هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى

غروجان مستذكرًا حادثة البحرين: "رأيت الموت أمام عينيّ"
فورمولا 1

غروجان مستذكرًا حادثة البحرين: "رأيت الموت أمام عينيّ"

هاميلتون "محبطٌ للغاية" لعدم مشاركته في جائزة الصخير الكبرى بسبب فيروس كورونا
فورمولا 1

هاميلتون "محبطٌ للغاية" لعدم مشاركته في جائزة الصخير الكبرى بسبب فيروس كورونا

أحدث ملفات الفيديو

ما الذي أنقذ حياة غروجان؟ 14:17
فورمولا 1
18س

ما الذي أنقذ حياة غروجان؟

جان تود يشرح ردة فعل 10:57
فورمولا 1
18س

جان تود يشرح ردة فعل "فيا" على حادثة غروجان المروعة

أهم الصور لمجريات جائزة البحرين الكبرى 02:51
فورمولا 1
18س

أهم الصور لمجريات جائزة البحرين الكبرى

ThinkingForward: مقابلة مع رودي باسو ومارك غالاغر 28:42
فورمولا 1
19س

ThinkingForward: مقابلة مع رودي باسو ومارك غالاغر

حادثة غروجان الرهيبة في سباق البحرين 02:28
فورمولا 1
20س

حادثة غروجان الرهيبة في سباق البحرين

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.