غروجان يغادر المشفى في البحرين بعد علاجه من الحروق

تعرّض الفرنسي لحروق على ظهر يديه نتيجة كرة اللهب التي انفجرت إثر حادثته في اللفة الافتتاحية من سباق البحرين، والتي اصطدم خلالها بالحواجز الجانبية على سرعة 137 ميلًا/ساعة، مسجلًا قوة جاذبية تجاوزت "50 جي".

وتمّ نقل غروجان إلى مستشفى قوة الدفاع البحريني بعد نجاته من النيران المستعرة ونقله عقب ذلك إلى المركز الطبي، حيث كان هنالك اشتباه بتعرضه لكسر في أحد ضلوعه.

لكنّ الفحوصات والآشعة التي أعقبت الحادثة أظهرت عدم تعرضه لأيّة كسور، ما يعني أنّه كان بحاجة فقط لعلاج للحروق على يديه.

وكان من المفترض أن يغادر غروجان المشفى يوم أمس الثلاثاء، لكن آثر الأطباء إبقاءه ليلة أخرى.

وقد أعلن فريق هاس صباح اليوم الأربعاء خروج غروجان من المشفى، لكنّه سيبقى في البحرين من أجل الخضوع لمزيد من العلاج الخاص على الحروق.

وجاء في بيان الفريق بهذا الشأن: "غادر رومان غروجان سائق فريق هاس في الفورمولا واحد مستشفى قوة الدفاع البحريني في افلساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي".

وأضاف: "أمضى غروجان ثلاث ليالٍ في المشفى عقب حادثة يوم الأحد في سباق البحرين، حيث سيواصل علاجًا خاصًا لحروقه التي عانى منها على ظهر يديه وسيبقى في البحرين في الوقت الحالي".

وتابع البيان: "بالنيابة عن غروجان وكامل فريق هاس، نجدد شكرنا لجميع من قدموا له الرعاية في مستشفى قوة الدفاع البحريني".

جديرٌ بالذكر أنّ غروجان سيتغيّب عن جائزة الصخير الكبرى نهاية هذا الأسبوع جرّاء إصاباته، حيث سيأخذ مكانه في هاس السائق الاحتياطي للفريق بييترو فيتيبالدي.