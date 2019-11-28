غروجان يعود لاستخدام أرضية التجارب الشتوية على سيارته هاس في أبوظبي

مع تأثّر موسم فريقه هاس بالتحديث الذي جلبته الحظيرة الأمريكية إلى جائزة إسبانيا الكبرى وعدم عمله مثلما كان متوقّعًا، فإنّ الفرنسي وزميله كيفن ماغنوسن قد عادا مؤخّرًا إلى ذات الخصائص التي كانت على السيارة في بداية الموسم.

وبالحديث على هامش جولة أبوظبي الختامية على حلبة ياس مارينا، كشف غروجان أنّه سيستخدم ذات الأرضية التي بدأ عليها التجارب الشتوية في برشلونة في فبراير/شباط الماضي.

"الأمر المُضحك هو أنّني سأسابق هنا على الأرضية التي بدأنا بها التجارب الشتوية، الأرضية رقم 1" قال غروجان لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك ربما لم يحدث في الفورمولا واحد من قبل أن تخوض السباق الختامي وتجلب ذات المكوّن الذي بدأت به الموسم".

وقال غروجان أنّ الفريق تعلّم من الدروس الصعبة التي واجهته مع التحديثات، وأنّه لا جدوى من التفكير حيال ما كان ليحدث إذا ما سارت الأمور على نحوٍ مختلف.

"لقد كان واضحًا في إسبانيا أنّني لم أرغب في استخدام الحزمة الجديدة، إذ شعرت بأنّها أسوأ من ناحية الأداء، إذ كنّا لنوفّر الوقت على الأرجح لو عدنا للخصائص الأقدم" قال غروجان.

واختتم: "لكن من السهل دومًا قول ذلك بعد وقوع المشاكل".