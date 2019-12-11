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غروجان يعترف بضرورة تحسين انطلاقاته في السباقات

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غروجان يعترف بضرورة تحسين انطلاقاته في السباقات
11-12-2019

يرى رومان غروجان سائق هاس أنه بحاجة للتركيز على انطلاقات سباقاته في موسم 2020 المقبل للفورمولا واحد، معترفاً أنه عانى من هذه النقطة في موسم 2019 المنصرم.

اعترف الفرنسي أن الأداء المتواضع في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّ لموسم 2019، كشف الأفضلية التي يتمتع بها زميله كيفن ماغنوسن في هذه النقطة.

حيث قال غروجان الذي انطلق خلف ماغنوسن في ياس مارينا بمركز واحد: "أعتقد أنني بحاجة لتحسين انطلاقاتي، إذ كانت هذه بالفعل نقطة ضعفي خلال الموسم المنصرم بالمقارنة مع كيفن".

وأكمل: "كيفن كان قريباً مني. كان بالمركز العاشر بعد اللفة الأولى وأنا كنتُ بالمركز 17 على ما أعتقد. لذا نعم، أحتاج للعمل على عدم فقدان الوقت في هذه الناحية. من ثمّ ربما الحصول على فرص أكثر للاقتراب وتسجيل النقاط".

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من جهته، كشف غونتر شتاينر مدير فريق هاس أن غروجان ناقش مسألة انطلاقاته مع المهندسين لمحاولة إيجاد حلّ لها خلال العطلة الشتوية.

وحين سُئِل حيال الفوارق في الانطلاقة بين الزميلين، أجاب شتاينر: "كيفن يقوم بعمل جيد في هذه الناحية".

واختتم: "رومان قال خلال الاجتماع أنه بحاجة لمساعدة الطاقم، لأنه لا يستطيع إيجاد حلّ لمسألة الانطلاقة".

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