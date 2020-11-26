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غروجان يشير بأن آخرين أداروه كسائق بشكل أفضل من هاس

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غروجان يشير بأن آخرين أداروه كسائق بشكل أفضل من هاس

أشار رومان غروجان إلى أنّ إدارة هاس لم تتعامل معه بنفس جودة مدرائه السابقين في الفورمولا واحد، وذلك بعدما وصفه غونتر شتاينر مدير الفريق بأنّه "سائق من الصعب إدارته".

سيغادر غروجان صفوف هاس نهاية موسم 2020 بعدما قاد لصالح الحظيرة الأمريكية منذ انضمام الفريق إلى الفورمولا واحد في بداية موسم 2016، وذلك بعد أن دافع عن ألوان رينو خلال حقبة لوتس وما قبلها.

وضمن معرض حديثه على هامش جائزة البحرين الكبرى نهاية هذا الأسبوع، صرّح شتاينر بأنّ غروجان "سائق من الصعب إدارته"، وأنّه لولا ذلك كان ليصبح "عنصرًا هامًا للغاية في الفريق"، واصفًا الوضع بأنّ سائقه يكون "رومان" في بعض الأوقات و"صعبًا للغاية في التعامل" في أوقات أخرى.

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وأضاف شتاينر: "لكن وعندما نحصل عليه في اليوم المناسب، في الوقت المناسب، شكّل رومان سلاحًا كبيرًا للفريق. علينا أن نشكره كذلك على ما قدمه لنا (منذ 2016)".

وعند سؤاله عن تعليقات شتاينر من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال غروجان: "لا أرغب الخوض في الكثير من التفاصيل".

وتابع: "أعتقد بأنّني قدمت الكثير للفريق وفي المقابل واجهت لحظات صعبة، نعم، ارتكبت أخطاء - ولكن من معصوم منها؟".

وأكمل: "كذلك عندما تكون لديك سيارة ضعيفة، فإنك بحاجة لأن تكون قادرًا على القيادة بنسبة 105 بالمئة من أجل حصد أي نتيجة جيدة وعندما تصل إلى هذه الحدود القُصوى في القيادة، تكون هنالك فرصة مرتفعة بأن ترتكب الأخطاء. لكن عندما تكون لديك سيارة صدارة، بوسعك قيادتها عند 99.8 بالمئة، فإنّ ذلك يعني أداء أكثر ثباتًا. لقد اختبرت كلا الوضعين ولهذا أقول ذلك".

واختتم: "هل من الصعب إدارتي؟ لا أعلم في الحقيقة، لكن بعض الأشخاص قاموا بذلك على نحوٍ جيّد للغاية في الماضي، لذلك أعتقد بأنّ ذلك ممكن".

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جديرٌ بالذكر أنّ هاس في طريقها حاليًا لتُنهي أسوأ موسم لها في الفورمولا واحد، حيث تحتل المركز التاسع في ترتيب الصانعين برصيد ثلاث نقاط، وذلك هو ذات المركز الذي أنهى به الفريق موسم 2019، ولكن مع رصيد نقاط أكبر.

شتاينر يعترف بأنّه كانت هنالك "فرصة كبيرة" ألا تنجو هاس من أزمة 2020

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