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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

غروجان يُشيد بالطوق بعد نجاته من حادث على سرعة 220 كلم/س في البحرين

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غروجان يُشيد بالطوق بعد نجاته من حادث على سرعة 220 كلم/س في البحرين

أشاد رومان غروجان بنظام الطوق لإنقاذه حياته خلال الحادث المروّع الذي تعرّض له في انطلاقة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد في الوقت الذي يتعافى فيه الفرنسيّ في المستشفى.

تعرّض سائق هاس لحادث عند الخروج من المنعطف الثالث في اللفّة الأولى من سباق البحرين اليوم الأحد، واصطدم بالحاجز الجانبيّ على سرعة 221 كلم/س بقوّة تجاوزت الـ 50 جي.

وتسبّب الاصطدام العنيف مع الحاجز في انشطار سيارة غروجان، وانفجار كرة من اللهب.

وكان الفرنسيّ قادرًا على الخروج من تلك النيران وتمّ إسعافه سريعًا من قبل الطاقم الطبيّ التابع لـ "فيا"، حيث بقيت خليّة نجاة سيارته عالقة في وسط الحاجز.

وتمّ نقل غروجان إلى المستشفى وتبيّن أنّه عانى من حروقٍ في يديه.

لكنّ فحوصات الأشعّة أكّدت عدم إصابته بأيّة كسور.

وضمن فيديو نشره على حسابه في "انستاغرام" من المستشفى، تحدّث غروجان إلى مشجّعيه لتقديم بعض التحديثات حول حالته وشكر كلّ من ساعدوه.

وقال: "مرحبًا بالجميع، أريد القول أنّني على ما يرام، حسنًا، نوعًا ما (مُشيرًا إلى الضمادات على يديه)".

وأضاف: "أشكر الجميع على كلّ الرسائل التي تلقيتها. لم أكن أدعم الطوق قبل بضعة أعوام، لكنّني أعتقد بأنّه أفضل ما تمّ تقديمه في الفورمولا واحد، ولولا الطوق لما كنت قادرًا على الحديث إليكم اليوم".

ثمّ تابع: "لذا شكرًا لكلّ الطاقم الطبيّ في الحلبة، والمستشفى، وآمل أن أكتب إليكم بعض الرسائل قريبًا لأخبركم بما يجري".

وسيبقى غروجان في المستشفى هذه الليلة ليخضعى لعلاج للحروق التي لحقت بيديه، إلى جانب مواصلة مراقبة حالته من قبل الأطبّاء.

ولم يُؤكّد فريق هاس بعد إن كان الفرنسيّ سيكون قادرًا على المشاركة في جائزة الصخير الكبرى نهاية الأسبوع المقبل، لكنّ غونتر شتاينر مدير الفريق كان واثقًا من أنّ غروجان سيرغب بالعودة إلى السيارة إن كان في لياقة جيّدة.

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