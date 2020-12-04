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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

غروجان يشكر رجال الإطفاء "الذين أنقذوا حياته" في البحرين

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رومان غروجان يلتقي المارشلز والدكتور إيان روبرتس وآلان فان دير ميرفي

رومان غروجان يلتقي المارشلز والدكتور إيان روبرتس وآلان فان دير ميرفي
1/13

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رومان غروجان يلتقي مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد

رومان غروجان يلتقي مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد
2/13

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رومان غروجان يلتقي الدكتور إيان روبرتس وآلان فان دير ميرفي

رومان غروجان يلتقي الدكتور إيان روبرتس وآلان فان دير ميرفي
3/13

الصورة من قبل: صور لات

رومان غروجان يعود إلى المرآب بعد حادثته

رومان غروجان يعود إلى المرآب بعد حادثته
4/13

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

رومان غروجان يعود إلى المرآب بعد حادثته

رومان غروجان يعود إلى المرآب بعد حادثته
5/13

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

رومان غروجان يعود إلى المرآب بعد حادثته

رومان غروجان يعود إلى المرآب بعد حادثته
6/13

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

رومان غروجان يلتقي الدكتور إيان روبرتس وآلان فان دير ميرفي

رومان غروجان يلتقي الدكتور إيان روبرتس وآلان فان دير ميرفي
7/13

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رومان غروجان يلتقي الدكتور إيان روبرتس وآلان فان دير ميرفي

رومان غروجان يلتقي الدكتور إيان روبرتس وآلان فان دير ميرفي
8/13

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رومان غروجان يعود إلى المرآب بعد حادثته

رومان غروجان يعود إلى المرآب بعد حادثته
9/13

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

رومان غروجان يعود إلى المرآب بعد حادثته

رومان غروجان يعود إلى المرآب بعد حادثته
10/13

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رومان غروجان يعود إلى المرآب بعد حادثته

رومان غروجان يعود إلى المرآب بعد حادثته
11/13

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رومان غروجان يعود إلى البادوك

رومان غروجان يعود إلى البادوك
12/13

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رومان غروجان مع ماريون غروجان يلتقيان طاقم العمل الذي ساعده في حادثته

رومان غروجان مع ماريون غروجان يلتقيان طاقم العمل الذي ساعده في حادثته
13/13

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

عاد رومان غروجان سائق هاس إلى بادوك الفورمولا واحد في البحرين يوم الخميس، بعد أربعة أيام فقط من حادثته المروّعة، حيث التقى برجلَي إطفاء ليوجه لهما "الشكر على إنقاذ حياته".

تم تسريح غروجان من المشفى يوم الأربعاء حيث يأمل في تعافي إصاباته بسرعة كي يعود خلف مقود سيارته لسباق أبوظبي الختامي في الموسم.

والتقى الفرنسي الذي يضع ضمادات على كلتا يديه وجهازاً لدعم قدمه اليسرى، بسائق السيارة الطبية آلان فان دير ميرفي والمندوب الطبي الدكتور إيان روبرتس، قبل أن يتجه لتحية مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد "أنا مسرور لأنك غيرت ذلك  الحاجز!".

ومن ثم قام غروجان بشكر  المارشلز المجتمعين، وبعدها قام بتحية رجال الإطفاء جوبي ماثيو وطاهر علي طاهر، وكلاهما أعضاء في قوات الدفاع المدني البحرينية - واللذين تلقيا ترقية استثنائية على ردة فعلهما السريعة في التعامل مع النيران.

حيث قال غروجان لهما: "ردة فعلكما، طريقة تصرفكما، لقد رأيتُ الفيديو، انتباهكما لموقعي ضمن السيارة… شكراً على إنقاذ حياتي".

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وضمن معرض كلامه عن إصاباته يوم أمس، قال غروجان: "القسم الأيسر من جسمي تلقى الارتطام. التوى كاحلي الأيسر وكذلك ركبتي اليسرى تلقت ضربة، ولدي كدمات على كتفي الأيسر وذراعي الأيسر".

وأكمل: "أعتقد أن إبهامي قد التوى، كما أن يدي محترقة بشكل كبير".

وتابع: "لدي القوة لتحريكها بعدة اتجاهات. يمكنني إغلاق قبضتي، لا يمكنني لمس إصبعي الأصغر بعد. نظراً للتورم".

وكان غروجان قد خرج من سيارته المحترقة وبقي حذاؤه عالقاً خلف المكابح، كما تعرض لالتواء في الكاحل.

فقال: "ليس التواءً كبيراً. لقد تحسن بالفعل خلال هذين اليومين، وسيختفي التورم بحلول الأسبوع المقبل بالتأكيد". 

واختتم: "لست قلقاً حيال قدمي، لكن السؤال الأساسي هو يدي اليسرى، ما زالت أمامي عدة سنين لأعيشها ولا أريد يداً معطوبة!".

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