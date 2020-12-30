غروجان: يداي "تتحسّنان" بعد شهرٍ من الحادث المروّع

نجى غروجان الشهر الماضي من حادث مروّعٍ في اللفّة الأولى من جائزة البحرين الكبرى، ضمن ما تبيّن أنّه السباق الأخير له في الفورمولا واحد لصالح هاس.

ولم يتعرّض الفرنسي للكثير من الإصابات، لكنّه عانى من بعض الحروق في يديه ما حرمه من العودة إلى القيادة في جولة أبوظبي الختاميّة.

وواصل صاحب الـ 34 عامًا تعافيه من الإصابات في منزله في سويسرا ونشر تحديثات متواترة على منصّات التواصل الاجتماعيّ.

وغرّد غروجان اليوم الثلاثاء بعد شهرٍ من حادثه، قائلًا أنّه أصبح قادرًا على الذهاب إلى النادي للتدرّب ولعب التنس.

كما أنّه عاد للجلوس خلف المقود اليوم الأربعاء، حيث بثّ حصّة قيادة على منصّة "آي-ريسينغ" على تويتش وأجاب على أسئلة متابعيه أثناء إتمامه للفّات على حلبة نوربورغرينغ.

كما قال الفرنسي: "يداي تتحسّنان. لا أزال أعاني قليلًا على يدي اليسرى، لست قادرًا على القيام بالكثير بها".

وأضاف: "المشكلة الكبرى في إبهام يدي اليسرى. لا يُمكنني ثنيه كثيرًا".

ولا يُعدّ الفرنسي غريبًا عن الرياضات الإلكترونيّة، حيث أسّس صاحب الـ 34 عامًا فريقه "آر8جي" للرياضات الإلكترونيّة وشارك في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي.

وكان غروجان يأمل خوض تجارب خاصة على متن سيارة فورمولا واحد معاصرة لتوديع سيارات الفئة الملكة، حيث أشارت مرسيدس أنّها ستفعل ذلك في حال لم يكون فريقٌ آخر قادرًا على ذلك.

في الأثناء لا تزال خطط تسابق غروجان في الفئات الأخرى مجهولة. وذلك بعد انتهاء عقده مع فريق هاس وعدم تجديده. وبدا أنّ الفرنسي يتطلّع إلى الانتقال إلى الإندي كار، لكنّه ربّما غيّر رأه مؤخّرًا إثر الحادث.