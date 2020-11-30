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غروجان يتجه للخروج من المشفى يوم الثلاثاء

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غروجان يتجه للخروج من المشفى يوم الثلاثاء

سيتم تسريح رومان غروجان سائق هاس من المستشفى يوم غدٍ الثلاثاء حيث سيواصل عملية التعافي، بعد الحادثة المروعة التي تعرض لها في سباق جائزة البحرين الكبرى.

عانى الفرنسي من حروق في ظهر يديه، لكنه لم يتعرض لأية إصابات أخرى بعد حادثته على سرعة 221 كيلومتراً في الساعة.

وضمن بيان قصير أرسله يوم الاثنين، أشار الفريق إلى التالي: "يواصل رومان عملية تعافيه ضمن المستشفى في البحرين بعد أن بقي هناك طوال الليل عقب حادثته في سباق جائزة البحرين الكبرى".

وتابع البيان: "علاج الحروق على ظهر يديه يسير بشكل جيد. زاره غونتر شتاينر مدير فريق هاس، يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يُسرّح من المستشفى يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر/كانون الأول".

وضمن معرض كلامه يوم الأحد قبل زيارته للمستشفى، أكد شتاينر أنه سيدعم أيّ قرار يتخذه غروجان حيال مشاركته في سباق الصخير الأسبوع المقبل.

وإن نجح الفرنسي باجتياز الاختبارات الطبية اللازمة، فسيكون قادراً نظرياً على المشاركة في التجارب الحرة التي تبدأ يوم الجمعة المقبل، للجولة ما قبل الختامية في موسم 2020 الجاري.

لكن كشف الفريق لاحقاً أنه سيُشرك بيدرو فيتيبالدي بديلاً عن غروجان لجائزة الصخير الكبرى.

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وأشار شتاينر إلى أن الفريق جهّز خطة لإشراك سائق احتياطيّ بديلاًعن الفرنسي إن دعت الضرورة.

فقال: "خطتي هي أن أراه، وأرى حاله. تكلمت معه عبر الهاتف، ولم أتكلم من رؤيته لأنه كان محاطاً بطاقم العمل الطبي".

واختتم: "كان يشعر بحال جيدة، وبروح معنوية جيدة. لا بد من القول أنه كان بروح معنوية جيدة حتى أنه أطلق بعض النكات".

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