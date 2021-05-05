غروجان يتجه لاختبار سيارة مرسيدس في بول ريكار

شارك غروجان للمرة الأخيرة في الفورمولا واحد في سباق جائزة البحرين الكبرى العام الماضي حين تعرض لحادثة عنيفة في اللفة الأولى، انشطرت خلالها سيارته إلى قسمين واشتعلت فيها النيران.

وخرج الفرنسي من السيارة بحروق في يديه، ولم يتمكن من المشاركة في آخر جولتين للموسم، ما وضع حداً مبكراً لمسيرته في الفئة الملكة.

لكنه تعهد بالعودة إلى قيادة سيارة فورمولا واحد في أقرب فرصة، مع تصريح توتو وولف مدير فريق مرسيدس حينها بأنه سيكون مسروراً بتقديم تجارب لغروجان، ما مهّد الطريق أمام الإعلان اليوم الأربعاء عن ذلك.

وسيقود غروجان سيارة مرسيدس 2019 على حلبة بول ريكار يوم 29 يونيو/حزيران المقبل، إضافة إلى بعض اللفات الاستعراضية قبل عدة أيام خلال جائزة فرنسا الكبرى.

وبدأت التحضيرات للتجارب منذ شهر مارس/آذار المنصرم عندما زار غروجان مصنع مرسيدس في براكلي من أجل جلسة قياس للمقعد، كما عمل قليلاً على جهاز المحاكاة.

حيث قال سائق هاس السابق: "أنا متحمس للغاية للجلوس خلف مقود سيارة الفورمولا واحد!".

وأكمل: "ستكون فرصة خاصة بالنسبة لي أن أقود سيارة فائزة باللقب".

وأردف: "أنا ممتن كثيراً لمرسيدس وتوتو على هذه الفرصة. عندما سمعتُ للمرة الأولى أنني سأقود سيارة مرسيدس كنتُ في المستشفى في البحرين، عندما تكلم توتو إلى وسائل الإعلام عن دعوته تلك. قراءة ذلك في الأخبار أسعدني حقاً!".

واستطرد: "إن قيادة سيارة مرسيدس خلال جائزة فرنسا الكبرى 2021 ومن ثم إكمال التجارب في بول ريكار، حلبة موطني، ستكون مناسبة خاصة للغاية".

من جهته، قال وولف: "نحن مسرورون للغاية بتقديم الدعم إلى غروجان في هذه المناسبة الخاصة. جاءت الفكرة أولاً عندما بدا أن مسيرته قد انتهت في الفورمولا واحد، ولم نكن نرغب لمثل تلك الحادثة أن تكون نهاية مسيرته".

وأكمل: "كنت أعلم رومان منذ منذ أيامه في الفورمولا 3 عندما أحرز اللقب. لقد خاض مسيرة طويلة وناجحة في الفورمولا واحد، ونحن نريد ضمان ذكرياتٍ جميلة له كآخر لحظاته في البطولة على متن سيارة فائزة باللب. أنا متحمس لسماع آراء غروجان عن السيارة".

وأردف: "ذكرتنا حادثة رومان بمخاطر ما يواجهه السائقون في كل مرة يدخلون فيها قمرة القيادة، لكنها كذلك شهادة على الخطوات الكبيرة التي حققتها البطولة لتحسين مستويات السلامة".

واختتم: "أعلم أن مجتمع الفورمولا واحد سيُسرّ برؤية رومان مجدداً على الحلبة".

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