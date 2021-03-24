غروجان يُبقي على صلته مع هاس عبر فريق الفورمولا واحد للرياضة الإلكترونية

شارك غروجان في آخر سباق فورمولا واحد له مع هاس خلال جائزة البحرين الكبرى، حين تعرض لحادثة مروعة دفعته للانسحاب من آخر سباقين في الموسم.

وكان الفرنسي يتجه للخروج بنهاية الموسم من هاس حتى قبل الحادثة، حيث عاد إلى الحلبات مؤخراً خلال تجارب إندي كار ضمن أول موسم له في السلسلة الأمريكية مع فريق "دايل كوين ريسينغ".

لكن غروجان سيحافظ على صلته مع هاس في 2021 بعد الإعلان اليوم الأربعاء أنّ فريقه للرياضة الإلكترونية سيُدير فريق هاس للرياضة الإلكترونية.

وكان سائق هاس السابق قد دخل مجال الرياضة الإلكترونية العام الماضي حين شكل فريقه الخاص والذي بات يضم الآن 17 محترفاً في سباقات المحاكاة ضمن صفوفه، ويخوض المنافسات ضمن عدة بطولات وفي عدة منصات.

فقال: "أنا مسرور للغاية للاضطلاع بدور إدارة مشاركة هاس لهذا العام في مجال منافسات الفورمولا واحد الإلكترونية الاحترافية عبر فريقنا ’آر8جي’".

وتابع: "لقد بدأت المشاركة في عالم الرياضة الإلكترونية من العام الماضي وأعتقد أن فريقنا يقدم أداء جيداً جداً. بالنسبة لي، فإن قدرتي على تقديم المساعدة لفريق هاس في الفورمولا واحد ضمن هذا المجال والمشاركة معاً، لهو أمر رائع حقاً".

واسترسل: "من الواضح أن هذا تعاون جميل بيننا يمكننا بناؤه سوياً. لذا، أتطلع قدماً لأول سباق لنرى ما حققناه سوية ضمن مجال المنافسة الإلكترونية".

رومان غروجان

بالمقابل، قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس: "تسرني الاستفادة من حماسة رومان لمنافسات الرياضة الإلكترونية وخبرة فريقه ’آر8جي’ ضمن مساعينا في مجال منافسات الفورمولا واحد الإلكترونية الاحترافية".

وأكمل: "إنها خطوة هامة بالنسبة لنا. ونحن نعلم أننا نخوض شراكة مع مجموعة تفهم بالضبط متطلبات بيئة المنافسة الإلكترونية، ما يساعد في دفع برنامجنا نحو المستوى التالي".

وتابع: "تمكنا في آخر منافسة احترافية في الفورمولا واحد الإلكترونية من جمع بعض النقاط الثمينة وتمكنا من الفوز بالسلسلة الافتراضية لسباقات الجائزة الكبرى لهذا الموسم. سيكون من الرائع مواصلة البناء على ما حققناه بالتعاون مع فريق ’آر8جي’".

يشار إلى أن فريق هاس للرياضة الإلكترونية أنهى الموسم الماضي بالمركز التاسع مع أفضل نتيجة له في سيلفرستون بالمركز الرابع مع سايمون ويغانغ.

وسيعلن الفريق الأمريكي قريباً عن تشكيلته الكاملة للرياضة الإلكترونية لموسم 2021.