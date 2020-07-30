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غروجان وضّح الأمور مع هاميلتون بخصوص مجابهة العنصريّة

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غروجان وضّح الأمور مع هاميلتون بخصوص مجابهة العنصريّة
من قبل:
30-07-2020

قال رومان غروجان أنّه خاض محادثة هاتفيّة طويلة مع لويس هاميلتون إثر جائزة المجر الكبرى من أجل توضيح سوء التفاهم بخصوص ضغط الفورمولا واحد لمجابه العنصريّة.

عبّر هاميلتون عن انزعاجه من تعليقات أدلى بها غروجان، حيث أشار الفرنسيّ إلى أنّ السائقين ليسوا بحاجة لمواصلة الركوع في كلّ سباق.

لكن تبيّن لاحقًا أنّ غروجان تبنّى ذلك الموقف لأنّه شعر بأنّه كمدير لجمعيّة سائقي الجائزة الكبرى فإنّ عليه أيضاً تمثيل الأعضاء الذين لم يكونوا مرتاحين حيال مواصلة القيام بحركة الركوع.

وبحديثه قبيل جائزة بريطانيا الكبرى حول فحوى محادثتهما الهاتفيّة، اعترف غروجان بأنّ موقفه ربّما كان خاطئًا، لكنّه كان منزعجًا في ذات الوقت من أنّ انتقادات هاميلتون أدّت إلى وصفه بالعنصريّ على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وقال سائق هاس: "كان من الجيّد الحديث إلى لويس. اعتذرت وربّما قلت ذلك بطريقة خاطئة، لكنّني شعرت بأنّ عليّ فعل ذلك حينها".

وأكمل: "نعمل في الجمعيّة بتصويت الأغلبيّة، وشعرت بأنّني لم أكن أقوم بواجباتي لو تجاهلت السائقين الذين لا يدعمون المواصلة".

وأردف: "ذكرني هاميلتون كأحد مدراء الجمعيّة، وكان ذلك رأيه، وأعتقد بأنّه كان محقًا من ذلك الجانب".

ثمّ تابع: "كانت محادثة هاتفيّة جيّدة وقلت كذلك بأنّني لم أكن سعيدًا حيال القصص التي برزت على وسائل التواصل الاجتماعيّ، قال الكثيرون بأنّني عنصريّ وما إلى ذلك، وذلك غير صحيح بالمرّة".

وقال غروجان أنّ الجمعيّة وهاميلتون عقدا محادثات مع "فيا" وليبرتي ميديا حول تنظيم احتجاج رسمي نهاية هذا الأسبوع في سيلفرستون.

وقال: "من الصعب علينا كسائقين تنظيم أشياء في حدثٍ ما، كون هناك الكثير من الجوانب للنظر فيها. لذا أردنا بعض التوجيه من ليبرتي والحصول على عمليّة واضحة قبل السباق مثلما فعلنا في السباق الأوّل في النمسا".

وأردف: "أعتقد بأنّ ذلك سيحدث وسيكون من الواضح لنا جميعًا معرفة ما سنفعله بالضبط".

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الكاتب مروان الوافي

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