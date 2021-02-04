غروجان منفتح على دور السائق البديل في الفورمولا واحد إذا ما استدعاه أحد الفرق

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
70 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
139 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
174 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
202 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
216 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
230 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
237 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
244 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
258 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
265 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
273 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
18 نوفمبر
الحدث التالي خلال
286 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
03 ديسمبر
الحدث التالي خلال
301 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
310 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان منفتح على دور السائق البديل في الفورمولا واحد إذا ما استدعاه أحد الفرق

المشاركات
التعليقات
غروجان منفتح على دور السائق البديل في الفورمولا واحد إذا ما استدعاه أحد الفرق

ما يزال رومان غروجان منفتحًا على أن يكون سائقًا بديلًا في الفورمولا واحد إذا ما احتاجه أحد الفرق لذلك، لكنّه أوضح بأنّه يعتبر مسيرته الكاملة في الفئة الملكة باتت "كتابًا مغلقًا".

وقّع الفرنسي لتوّه عقدًا للتسابق ضمن منافسات الإندي كار مع فريق "دايل كوين" لموسم 2021، وذلك بعدما رأى بأنّ السلسلة الأمريكية توفّر له أفضل فرصة للعودة إلى سكة الانتصارات.

لكن وفي ظل الغموض المستمر حول تأثير جائحة كورونا على سائقي الفورمولا واحد الحاليين، مع إصابة ستّة حتى الآن بالفيروس، فما يزال هنالك تزايد في احتمالية الحاجة لاستدعاء السائقين الاحتياطيين دون سابق إنذار.

اقرأ أيضاً:

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم أمس الأربعاء حول ما إذا سيكون مهتمًا بأن يصبح سائقًا بديلًا أو إذا ما كانت الفورمولا واحد قد انتهت تمامًا بالنسبة له، أوضح غروجان بأنه لن يعارض الفكرة في حال تمّ عرض الأمر عليه.

حيث قال: "أعتقد بأنّ الفورمولا واحد باتت كتابًا مغلقًا، لكن لا يُمكنك استبعاد أيّ أمر مطلقًا. لو برزت أيّة فرص جيّدة في البطولة، سأكون أكثر من سعيد لتلبية النداء. فلديّ الخبرة، وأرى أن بمقدوري التأقلم مع السيارة".

وأضاف: "علمنا مؤخرًا بإصابة بيير غاسلي بفيروس كورونا، تلك الجائحة ما تزال مستمرة، لذا هنالك دومًا خطر أن يتغيب سائق عن أحد السباقات. عندها، سيكون آخر من غادروا ساحة الفورمولا واحد هم كيفن (ماغنوسن)، أنا وأليكس ألبون، حيث أنّ لدينا الخبرة ونعلم الجيل الحالي من السيارات. لذا من الممكن أن تتوقّع استدعاء أحدهم لك".

وتابع: "لكن في الحقيقة، أعتقد بأنّ الأمر الوحيد الذي اكتسبته من حادثتي هو أنّ الحياة قصيرة وأرغب بأن يكون لديّ الخيار بأن أقول لا. وإذا كان ذلك في الفورمولا واحد أن أخرج بالكاد من القسم الأوّل للتصفيات مرّة أو مرتين في العام، حيث أن ذلك الفصل قد أُغلق بالنسبة لي".

واختتم: "أفضّل عوضًا عن ذلك البحث في أماكن أخرج حيث يكون بوسعي التسابق والمنافسة على الفوز بالسباقات".

ومع إنتهاء مسيرته بشكل مؤثر إثر حادثته المروعة حيث أفلت من ألسنة اللهب بعد اشتعال النيران في سيارته في البحرين العام الماضي، ما يزال غروجان متحمسًا لتوديع البطولة بشكل لائق مع خوض تجارب أخيرة.

حيث صرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس العام الماضي بأنّه وإذا ما يحصل غروجان على فرصة البقاء في البطولة، فإنّ فريقه سيكون منفتحًا على منحه تجارب خاصة على سيارة الفريق.

اقرأ أيضاً:

وبالحديث عن شعوره إذا ما مضت خطة هذا التجارب قُدمًا، قال غروجان: "ما أزال متحمسًا للغاية للقفز داخل سيارة مرسيدس في الفورمولا واحد. إنّه عرض لا يُمكنك رفضه".

واختتم: "إنّهم مشغولون للغاية الآن ويعملون دون توقف على بناء السيارة الجديدة للموسم المُقبل، لذلك لن أتصل بتوتو الآن، لكن يُمكنه توقّع اتصال هاتفي مني وأن أطلب منه خوض تلك التجارب".

شتاينر: أفكار نموذج هاس في الفورمولا واحد مستلهمة من دومينيكالي

المقال السابق

شتاينر: أفكار نموذج هاس في الفورمولا واحد مستلهمة من دومينيكالي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين رومان غروجان

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ما الذي يعنيه موسم فيراري الصعب على عملية تطوير المحركات في 2021

2
فورمولا 1

شتاينر: أفكار نموذج هاس في الفورمولا واحد مستلهمة من دومينيكالي

3
فورمولا 1

دومينيكالي يأمُل أن تجتذب الفورمولا واحد المصنّعين الساعين إلى "هوية جديدة"

أحدث الأخبار
غروجان منفتح على دور السائق البديل في الفورمولا واحد إذا ما استدعاه أحد الفرق
فورمولا 1

غروجان منفتح على دور السائق البديل في الفورمولا واحد إذا ما استدعاه أحد الفرق

42د
شتاينر: أفكار نموذج هاس في الفورمولا واحد مستلهمة من دومينيكالي
فورمولا 1

شتاينر: أفكار نموذج هاس في الفورمولا واحد مستلهمة من دومينيكالي

براون: الحقبة الجديدة للفورمولا واحد "تلائم قدرات" مكلارين
فورمولا 1

براون: الحقبة الجديدة للفورمولا واحد "تلائم قدرات" مكلارين

21س
ألفا تاوري: التطوير الانسيابي ما زال العامل الحاسم بالرغم من نظام مفاتيح التطوير
فورمولا 1

ألفا تاوري: التطوير الانسيابي ما زال العامل الحاسم بالرغم من نظام مفاتيح التطوير

03-02-2021
ريو دي جانيرو تتخلى رسميًا عن خطة بناء حلبة جديدة للفورمولا واحد
فورمولا 1

ريو دي جانيرو تتخلى رسميًا عن خطة بناء حلبة جديدة للفورمولا واحد

02-02-2021
أحدث ملفات الفيديو
تشيكلة سائقي الفورمولا واحد لموسم 2021 01:21
فورمولا 1
29-01-2021

تشيكلة سائقي الفورمولا واحد لموسم 2021

جايمس أليسون يشرح تغييرات قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 12:49
فورمولا 1
28-01-2021

جايمس أليسون يشرح تغييرات قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

ما الذي ستغيره فيراري في محركها لموسم 2021؟ 04:21
فورمولا 1
28-01-2021

ما الذي ستغيره فيراري في محركها لموسم 2021؟

أجمل الصور من موسم 2020 المنصرم للفورمولا واحد 03:47
فورمولا 1
27-01-2021

أجمل الصور من موسم 2020 المنصرم للفورمولا واحد

نفقات المشاركة في الفورمولا واحد: كم تدفع الفرق في 2021 لقاء المشاركة؟ 03:53
فورمولا 1
23-01-2021

نفقات المشاركة في الفورمولا واحد: كم تدفع الفرق في 2021 لقاء المشاركة؟

More from
رومان غروجان
غروجان ينضم إلى فريق كوين للمشاركة على حلبات الشوارع في إندي كار
إندي كار / أخبار عاجلة

غروجان ينضم إلى فريق كوين للمشاركة على حلبات الشوارع في إندي كار

شتاينر: غروجان لم ينل التقدير الذي يستحقه على مسيرته في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / أخبار

شتاينر: غروجان لم ينل التقدير الذي يستحقه على مسيرته في الفورمولا واحد

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1 / تحليل

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

الأكثر شعبية اليوم

ما الذي يعنيه موسم فيراري الصعب على عملية تطوير المحركات في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ما الذي يعنيه موسم فيراري الصعب على عملية تطوير المحركات في 2021

شتاينر: أفكار نموذج هاس في الفورمولا واحد مستلهمة من دومينيكالي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شتاينر: أفكار نموذج هاس في الفورمولا واحد مستلهمة من دومينيكالي

دومينيكالي يأمُل أن تجتذب الفورمولا واحد المصنّعين الساعين إلى "هوية جديدة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

دومينيكالي يأمُل أن تجتذب الفورمولا واحد المصنّعين الساعين إلى "هوية جديدة"

أحدث الأخبار

غروجان منفتح على دور السائق البديل في الفورمولا واحد إذا ما استدعاه أحد الفرق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان منفتح على دور السائق البديل في الفورمولا واحد إذا ما استدعاه أحد الفرق

شتاينر: أفكار نموذج هاس في الفورمولا واحد مستلهمة من دومينيكالي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شتاينر: أفكار نموذج هاس في الفورمولا واحد مستلهمة من دومينيكالي

براون: الحقبة الجديدة للفورمولا واحد "تلائم قدرات" مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

براون: الحقبة الجديدة للفورمولا واحد "تلائم قدرات" مكلارين

ألفا تاوري: التطوير الانسيابي ما زال العامل الحاسم بالرغم من نظام مفاتيح التطوير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ألفا تاوري: التطوير الانسيابي ما زال العامل الحاسم بالرغم من نظام مفاتيح التطوير

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.