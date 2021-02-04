غروجان منفتح على دور السائق البديل في الفورمولا واحد إذا ما استدعاه أحد الفرق

وقّع الفرنسي لتوّه عقدًا للتسابق ضمن منافسات الإندي كار مع فريق "دايل كوين" لموسم 2021، وذلك بعدما رأى بأنّ السلسلة الأمريكية توفّر له أفضل فرصة للعودة إلى سكة الانتصارات.

لكن وفي ظل الغموض المستمر حول تأثير جائحة كورونا على سائقي الفورمولا واحد الحاليين، مع إصابة ستّة حتى الآن بالفيروس، فما يزال هنالك تزايد في احتمالية الحاجة لاستدعاء السائقين الاحتياطيين دون سابق إنذار.

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وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم أمس الأربعاء حول ما إذا سيكون مهتمًا بأن يصبح سائقًا بديلًا أو إذا ما كانت الفورمولا واحد قد انتهت تمامًا بالنسبة له، أوضح غروجان بأنه لن يعارض الفكرة في حال تمّ عرض الأمر عليه.

حيث قال: "أعتقد بأنّ الفورمولا واحد باتت كتابًا مغلقًا، لكن لا يُمكنك استبعاد أيّ أمر مطلقًا. لو برزت أيّة فرص جيّدة في البطولة، سأكون أكثر من سعيد لتلبية النداء. فلديّ الخبرة، وأرى أن بمقدوري التأقلم مع السيارة".

وأضاف: "علمنا مؤخرًا بإصابة بيير غاسلي بفيروس كورونا، تلك الجائحة ما تزال مستمرة، لذا هنالك دومًا خطر أن يتغيب سائق عن أحد السباقات. عندها، سيكون آخر من غادروا ساحة الفورمولا واحد هم كيفن (ماغنوسن)، أنا وأليكس ألبون، حيث أنّ لدينا الخبرة ونعلم الجيل الحالي من السيارات. لذا من الممكن أن تتوقّع استدعاء أحدهم لك".

وتابع: "لكن في الحقيقة، أعتقد بأنّ الأمر الوحيد الذي اكتسبته من حادثتي هو أنّ الحياة قصيرة وأرغب بأن يكون لديّ الخيار بأن أقول لا. وإذا كان ذلك في الفورمولا واحد أن أخرج بالكاد من القسم الأوّل للتصفيات مرّة أو مرتين في العام، حيث أن ذلك الفصل قد أُغلق بالنسبة لي".

واختتم: "أفضّل عوضًا عن ذلك البحث في أماكن أخرج حيث يكون بوسعي التسابق والمنافسة على الفوز بالسباقات".

ومع إنتهاء مسيرته بشكل مؤثر إثر حادثته المروعة حيث أفلت من ألسنة اللهب بعد اشتعال النيران في سيارته في البحرين العام الماضي، ما يزال غروجان متحمسًا لتوديع البطولة بشكل لائق مع خوض تجارب أخيرة.

حيث صرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس العام الماضي بأنّه وإذا ما يحصل غروجان على فرصة البقاء في البطولة، فإنّ فريقه سيكون منفتحًا على منحه تجارب خاصة على سيارة الفريق.

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وبالحديث عن شعوره إذا ما مضت خطة هذا التجارب قُدمًا، قال غروجان: "ما أزال متحمسًا للغاية للقفز داخل سيارة مرسيدس في الفورمولا واحد. إنّه عرض لا يُمكنك رفضه".

واختتم: "إنّهم مشغولون للغاية الآن ويعملون دون توقف على بناء السيارة الجديدة للموسم المُقبل، لذلك لن أتصل بتوتو الآن، لكن يُمكنه توقّع اتصال هاتفي مني وأن أطلب منه خوض تلك التجارب".