غروجان يعترف بأنّ مستقبل هاس الغامض هو "المشكلة الأبرز"

لم يوقّع أي فريق بعد اتفاقية كونكورد الجديدة التي تُلزمهم لما بعد هذا الموسم في الفورمولا واحد، وعليه فإنّ جين هاس مالك الفريق الأمريكي لديه الفرصة لإغلاق عمليات الفريق والانسحاب من الرياضة من دون عقوبات.

وتأتي تعليقات غروجان عن عدم وجود قرار بشأن مستقبل الفريق كإشارة واضحة على أنّ إغلاق عمليات الفريق ما يزال خيارًا أمام رجل الأعمال الأمريكي.

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"هنالك العديد من علامات الاستفهام هنا" قال الفرنسي عند سؤاله عن مستقبله في البطولة.

وأضاف: "دعونا نتخلّص من ذلك الغموض، هل هاس ستبقى في البطولة العام المُقبل أم لا؟ ذلك هو السؤال الأهم والأكثر وضوحًا".

وتابع: "ما هي الأماكن الأخرى المتاحة؟ بالطبّع شهد سوق السائقين خلطًا سريعًا للأوراق هذا العام مع إعلان فيراري والأمور التي تلت ذلك، لذلك سننتظر ونرى الفرص التي ستكون متاحة".

وأكمل: "سأرى كذلك ما أرغب شخصيًا القيام به، وما أشعر بأنّني أريده في مستقبلي. لكنّني لن أستعجل كل شيء، حيث سأرى كيف ستسير الأمور".

وعند سؤاله عن عما يعلمه بشأن مستقبل الفريق، قال غروجان: "لا شيء. لم يتمّ اتّخاذ أيّ قرار بعد على ما أعتقد، ليس هنالك ما يُقال في ذلك الصدد. نحن بحاجة فقط إلى خوض السباقات والنظر إلى هذا الموسم ومحاولة استخلاص الأفضل من الفريق والاستراتيجية المتبعة، وكذلك السائقين".

وأردف: "في النهاية، يعلم جين إجابة هذا السؤال في اعتقادي، أو لا يعلم ولكنه سيخبرنا بهذه الإجابة في مرحلة ما. وحتّى يأتي ذلك الوقت، لا يُمكنني في الحقيقة إخباركم بوجهة الفريق، حيث آمُل من أجل الفورمولا واحد أن تبقى هاس في البطولة العام المُقبل".

من جهته، وعند سؤاله إذا ما كان يواجه مخاوف حول مستقبل الفريق وبالتالي مستقبله، قال كيفن ماغنوسن أنّه أكثر ارتياحًا خلال هذه الفترة مما كان في الماضي.

"مخاوف؟ لا في الحقيقة. أعتقد بأنّني أصبحت الآن أكثر خبرة في الفورمولا واحد، وأكثر نضجًا بعض الشيء. حيث لا أقلق حيال هذه الأمور مثلما كنت في الماضي" قال ماغنوسن.

واسترسل: "أعتقد بأنّ هنالك الكثيرين الذين يأملون رؤية الفريق في البطولة في المستقبل، حيث أنّهم يحبون وظيفتهم هنا وكذلك الفريق".

واختتم: "آمُل كذلك أن يواصل الفريق مسيرته، إذ وكما قلت فقد نضجت بعض الشيء وأشعر براحة أكبر في مثل هذه المواقف. الفورولا واحد ليست مكانًا آمنًا على الإطلاق، حيث أنّه ليس بوسعك مطلقًا توقّع المستقبل. ولهذا أفكّر فقط في الاستمتاع باللحظة الحالية ومن ثمّ أتمنى الأفضل للمستقبل".