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غروجان متحمس حيال خطط السعودية "المذهلة" للفورمولا واحد

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غروجان متحمس حيال خطط السعودية "المذهلة" للفورمولا واحد
08-02-2020

يأمل رومان غروجان أن تسير خطط الفورمولا واحد الجديدة في المملكة العربية السعودية إلى الأمام، حيث وصف المشروع "بالهائل" و"المذهل".

كشفت السعودية الشهر الماضي عن خططها لاستضافةٍ محتملةٍ لسباقات الجائزة الكبرى في القدية كجزء من مشروع تجاري ترفيهي جديد في الرياض عاصمة المملكة.

والعمل جارٍ على تصميم الحلبة الجديدة بالكامل من قبل أليكسندر فورتز سائق الفورمولا واحد السابق، ومن الممكن أن تصبح جاهزة لاستضافة سباقات الجائزة الكبرى بحلول عام 2023، حيث تتواصل المحادثات بين مدراء الفورمولا واحد والمملكة العربية السعودية لهذا الغرض.

ويعتبر غروجان سائق الفورمولا واحد الحالي الوحيد الذي زار موقع العمل على الحلبة، حيث كان متواجداً خلال حفل الإطلاق الشهر الماضي مع نيكو روزبرغ، دايمون هيل ودايفيد كولتارد.

حيث قال الفرنسي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "آمل حقاً أن يتواصل هذا المشروع، وأن يسير وفق المخطط".

وأكمل: "المسار الذي صممه أليكس رائع. إنه يعرف ما نحب وما لا نحب (كسائق). كما أنه محظوظ بعلاقاته الوثيقة معنا، حيث يأتي ويسألنا أسئلة متنوعة".

وتابع: "على سبيل المثال، كنا نقود على جهاز المحاكاة ضمن منعطف ليس واثقاً منه تماماً. قلت: ’حيال هذا المنعطف، لا أدري!’ وقال أنه لا يدري ماذا سيفعل بهذا المنعطف. من الرائع الكلام حيال هذه الأمور، أن نتشارك الآراء".

وأردف: "بشكل عام، المشروع هائل، جميل جداً، والموقع مذهل. آمل حقاً أن تقام هنا جائزة كبرى (للفورمولا واحد)".

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ويشغل غروجان منصب مدير جمعية سائقي سباقات الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه" منذ عام 2017، حيث ساعد في تمثيل وجهة نظر السائقين حيال مستقبل الفورمولا واحد.

وأبدى الفرنسي إعجابه بالعلاقة الوثيقة والتفاعل بين فورتز والسائقين حيال المسار المحتمل للحلبة في القدية، حيث يرى أنها سابقة فريدة من نوعها.

فقال: "نحن من نتواجد وننافس على المسار، نحن من نعلم ما هو مفيد أو غير مفيد لناحية تسهيل التجاوزات، والمتعة من وراء ذلك".

واختتم: "عندما تنظر إلى رياضة الغولف، حالما يتم بناء ملعب جديد، مباشرة يتمّ الأخذ بآراء اللاعبين. وذلك أمر لا نراه في الفورمولا واحد".

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