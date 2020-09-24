غروجان لديه "خيارات خارج الفورمولا واحد" حال خسارة مقعده مع هاس

تقيّم هاس حاليًا خياراتها لتشكيلة السائقين التي ستعتمدها لموسم 2021، حيث ينتهي عقد كلّ من غروجان وزميله كيفن ماغنوسن مع نهاية الموسم الجاري.

وينظر الفريق الأمريكي في قائمة قصيرة من الخيارات تتألف من حوالي 10 سائقين، بما فيهم غروجان وماغنوسن.

كما تسعى هاس إلى التوصّل لصفقة بعدّة مواسم مع من سيقع خيارها عليهما من أجل توفير الاستقرار اللازم لخوض حقبة القوانين الجديدة في 2022.

وضمن معرض حديثه على هامش جائزة روسيا الكبرى، قال غروجان أنه يتفهم استغراق هاس للوقت الكافي من أجل اتّخاذ قرار بشأن تشكيلتها، وأنّه بينما يملك خيارات خارج الفورمولا واحد، إلّا أنّ البقاء في الفئة الملكة يبقى الخيار صاحب الأولوية.

"من الواضح أنّه لا يوجد العديد من المقاعد المتاحة في الفورمولا واحد، وهنالك الكثير من المرشّحين كذلك، لذلك أتفهم وجهة نظر هاس" قال غروجان لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "من المنطقي للغاية عدم استعجالهم في اتّخاذ القرار. لكنني لا أعتقد بأنّني في عجلة من أمري كذلك".

واختتم: "هنالك خيارات في أماكن أخرى خارج الفورمولا واحد كذلك، وهو جانب مثير للاهتمام. لكن الفورمولا واحد بالطبّع هي الفورمولا واحد. إذ أنّه وبعد موجيللو، وقيادة تلك السيارات هناك، فإنّك تُدرك أن تلك المقاتلات فريدة بكل تأكيد. ما تزال الفورمولا واحد جاذبة للغاية في ذلك الجانب. ما يزال هنالك بعض الوقت وما نزال في بداية الموسم، لذلك لست في عجلة من أمري".