غروجان "لا يحبّ" بثّ المحادثات اللاسلكية بين السائقين والفرق

تلقى كل من ماكس فيرشتابن ولاندو نوريس انتقادات عقب تعليقاتهما عبر اللاسلكي حيال قيادة لانس سترول في جائزة البرتغال الكبرى.

واعتذر نوريس كذلك عن الشتائم التي تلفظها بعد حادثته مع سترول في السباق، بينما قال فيرشتابن أنّ تصرفه "لم يكن صحيحاً" عندما استعمل ألفاظاً غير سليمة أدت إلى انتقادات من قبل الحكومة المنغولية.

وتُذاع جميع المحادثات اللاسلكية بين الفرق والسائقين عبر خدمة البثّ التي تقدمها الفورمولا واحد - فورمولا واحد تي.في - وغالباً ما تتم إذاعة أقسام منها لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد السباق.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان بثّ المحادثات اللاسلكية يصعّب على السائقين الكلام بحرية، شكك غروجان إن كان من الضروري بثّ تلك المحادثات في المقام الأول.

فقال: "بادئ ذي بدء، لماذا تبثّ هذه المحادثات؟ قمرة القيادة واللاسلكي مع فريقك يمثلان بيئتك الخاصة كسائق، لا أحبّ بثّ المحادثات اللاسلكية".

وتابع: "تخيّل لو كان يتمّ بثّ ما يجري من كلام خلال مباريات كرة القدم؟ أعتقد أنّ ذلك سيكون أكثر إثارة!".

وأردف: "لا يمكنك التكلم براحتك كسائق على الدوام. تحتاج لاحترام الآخرين. نحن لسنا أشخاصاً مثاليين وكاملين وذلك يتضمنني أيضاً. أنا أبعد ما أكون عن المثالية".

وأضاف: "لكن، علينا الأخذ بعين الاعتبار أننا نقود السيارات بسرعات تصل إلى 330 كيلومتراً في الساعة، ونضغط إلى الحدود القصوى، ونعلم تماماً مقدار المخاطرة في ذلك".

واسترسل: "ليس الأمر وكأنني أجلس مسترخياً على ’الصوفا’ مع مشروب لذيذ، وأعلّق على ما يجري من الخارج، حيث يبدو كل شيء سهلاً".

من جهة أخرى، قدم نوريس اعتذاره على تعليقاته التي أطلقها بحق لويس هاميلتون على ضوء فوزه رقم 92 بسباق جائزة البرتغال الكبرى وتسجيل رقم قياسي جديد في تاريخ الفورمولا واحد.

وأدى ذلك إلى اشتعال جدل حيال تعليقات سائقي الفورمولا واحد، حيث يرى غروجان أنه من المستحيل التكلم بصدق كامل.

فقال: "أتمنى لو كان بوسعي الكلام بشفافية كاملة، وأتمنى لو كان بوسعي أن أكون صريحاً ومباشراً - في الفورمولا واحد - كما هو الحال في حياتي الشخصية".

واختتم: "لكن في العالم الذي نعيشه حالياً، نحتاج على الدوام للاحتراس مما نقول أو من الطريقة التي نقول بها الأمور. أعتقد أن هذا هو حال المجتمعات في عصرنا الحالي".