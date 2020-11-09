فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
31 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان "لا يحبّ" بثّ المحادثات اللاسلكية بين السائقين والفرق

المشاركات
التعليقات
غروجان "لا يحبّ" بثّ المحادثات اللاسلكية بين السائقين والفرق

قال رومان غروجان سائق فريق هاس في الفورمولا واحد أنه لا يحبّ بثّ المحادثات اللاسلكية بين السائقين والفرق، وذلك على ضوء حادثتَين تضمنتا تعليقات للسائقين.

تلقى كل من ماكس فيرشتابن ولاندو نوريس انتقادات عقب تعليقاتهما عبر اللاسلكي حيال قيادة لانس سترول في جائزة البرتغال الكبرى.

واعتذر نوريس كذلك عن الشتائم التي تلفظها بعد حادثته مع سترول في السباق، بينما قال فيرشتابن أنّ تصرفه "لم يكن صحيحاً" عندما استعمل ألفاظاً غير سليمة أدت إلى انتقادات من قبل الحكومة المنغولية.

وتُذاع جميع المحادثات اللاسلكية بين الفرق والسائقين عبر خدمة البثّ التي تقدمها الفورمولا واحد - فورمولا واحد تي.في - وغالباً ما تتم إذاعة أقسام منها لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد السباق.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان بثّ المحادثات اللاسلكية يصعّب على السائقين الكلام بحرية، شكك غروجان إن كان من الضروري بثّ تلك المحادثات في المقام الأول.

فقال: "بادئ ذي بدء، لماذا تبثّ هذه المحادثات؟ قمرة القيادة واللاسلكي مع فريقك يمثلان بيئتك الخاصة كسائق، لا أحبّ بثّ المحادثات اللاسلكية".

وتابع: "تخيّل لو كان يتمّ بثّ ما يجري من كلام خلال مباريات كرة القدم؟ أعتقد أنّ ذلك سيكون أكثر إثارة!".

وأردف: "لا يمكنك التكلم براحتك كسائق على الدوام. تحتاج لاحترام الآخرين. نحن لسنا أشخاصاً مثاليين وكاملين وذلك يتضمنني أيضاً. أنا أبعد ما أكون عن المثالية".

وأضاف: "لكن، علينا الأخذ بعين الاعتبار أننا نقود السيارات بسرعات تصل إلى 330 كيلومتراً في الساعة، ونضغط إلى الحدود القصوى، ونعلم تماماً مقدار المخاطرة في ذلك".

واسترسل: "ليس الأمر وكأنني أجلس مسترخياً على ’الصوفا’ مع مشروب لذيذ، وأعلّق على ما يجري من الخارج، حيث يبدو كل شيء سهلاً".

اقرأ أيضاً:

من جهة أخرى، قدم نوريس اعتذاره على تعليقاته التي أطلقها بحق لويس هاميلتون على ضوء فوزه رقم 92 بسباق جائزة البرتغال الكبرى وتسجيل رقم قياسي جديد في تاريخ الفورمولا واحد.

وأدى ذلك إلى اشتعال جدل حيال تعليقات سائقي الفورمولا واحد، حيث يرى غروجان أنه من المستحيل التكلم بصدق كامل.

فقال: "أتمنى لو كان بوسعي الكلام بشفافية كاملة، وأتمنى لو كان بوسعي أن أكون صريحاً ومباشراً - في الفورمولا واحد - كما هو الحال في حياتي الشخصية".

واختتم: "لكن في العالم الذي نعيشه حالياً، نحتاج على الدوام للاحتراس مما نقول أو من الطريقة التي نقول بها الأمور. أعتقد أن هذا هو حال المجتمعات في عصرنا الحالي".

اقرأ أيضاً:

سيدل: نجاح مرسيدس قد يُلهم مكلارين للسعي وراء الإنجازات

المقال السابق

سيدل: نجاح مرسيدس قد يُلهم مكلارين للسعي وراء الإنجازات
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين رومان غروجان

الأكثر شعبية اليوم

رينز يتعهّد بمواصلة السعي وراء اللقب بالرغم من فارق النقاط
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

رينز يتعهّد بمواصلة السعي وراء اللقب بالرغم من فارق النقاط

سيدل: نجاح مرسيدس قد يُلهم مكلارين للسعي وراء الإنجازات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيدل: نجاح مرسيدس قد يُلهم مكلارين للسعي وراء الإنجازات

وولف: ألقاب الفورمولا واحد أنهكت الجميع في مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: ألقاب الفورمولا واحد أنهكت الجميع في مرسيدس

لماذا تعتبر جائزة فرنسا الكبرى قيمة ممتازة مقابل المال
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

لماذا تعتبر جائزة فرنسا الكبرى قيمة ممتازة مقابل المال

كاري: خطط جائزة ميامي الكبرى معلّقة خلال الجائحة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كاري: خطط جائزة ميامي الكبرى معلّقة خلال الجائحة

فيراري تعترف بصعوبة المنافسة على المركز الثالث في 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تعترف بصعوبة المنافسة على المركز الثالث في 2020

تحليل تقني: أسرار مقود سيارة مرسيدس دبليو07
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: أسرار مقود سيارة مرسيدس دبليو07

غروجان "لا يحبّ" بثّ المحادثات اللاسلكية بين السائقين والفرق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان "لا يحبّ" بثّ المحادثات اللاسلكية بين السائقين والفرق

أحدث الأخبار

غروجان "لا يحبّ" بثّ المحادثات اللاسلكية بين السائقين والفرق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان "لا يحبّ" بثّ المحادثات اللاسلكية بين السائقين والفرق

سيدل: نجاح مرسيدس قد يُلهم مكلارين للسعي وراء الإنجازات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيدل: نجاح مرسيدس قد يُلهم مكلارين للسعي وراء الإنجازات

بيريللي قلقة إزاء برنامج اختبارات إطارات 18 إنشًا في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريللي قلقة إزاء برنامج اختبارات إطارات 18 إنشًا في الفورمولا واحد

وولف: ألقاب الفورمولا واحد أنهكت الجميع في مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: ألقاب الفورمولا واحد أنهكت الجميع في مرسيدس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

غروجان "لا يحبّ" بثّ المحادثات اللاسلكية بين السائقين والفرق

13د
2
فورمولا 1

سيدل: نجاح مرسيدس قد يُلهم مكلارين للسعي وراء الإنجازات

3
فورمولا 1

تحليل تقني: خصائص فيراري في إيمولا

4
فورمولا 1

تحليل تقني: أسرار مقود سيارة مرسيدس دبليو07

5
فورمولا 1

بيريللي قلقة إزاء برنامج اختبارات إطارات 18 إنشًا في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

غروجان "لا يحبّ" بثّ المحادثات اللاسلكية بين السائقين والفرق
فورمولا 1

غروجان "لا يحبّ" بثّ المحادثات اللاسلكية بين السائقين والفرق

سيدل: نجاح مرسيدس قد يُلهم مكلارين للسعي وراء الإنجازات
فورمولا 1

سيدل: نجاح مرسيدس قد يُلهم مكلارين للسعي وراء الإنجازات

بيريللي قلقة إزاء برنامج اختبارات إطارات 18 إنشًا في الفورمولا واحد
فورمولا 1

بيريللي قلقة إزاء برنامج اختبارات إطارات 18 إنشًا في الفورمولا واحد

وولف: ألقاب الفورمولا واحد أنهكت الجميع في مرسيدس
فورمولا 1

وولف: ألقاب الفورمولا واحد أنهكت الجميع في مرسيدس

كاري: خطط جائزة ميامي الكبرى معلّقة خلال الجائحة
فورمولا 1

كاري: خطط جائزة ميامي الكبرى معلّقة خلال الجائحة

أحدث ملفات الفيديو

أجمل اللحظات من سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد 03:09
فورمولا 1

أجمل اللحظات من سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد

هل بوسع لانس سترول التعافي من موسمه الصعب؟ 05:40
فورمولا 1

هل بوسع لانس سترول التعافي من موسمه الصعب؟

هل تسبب التخلي عن تجارب يوم الجمعة بسباق أكثر حماسة في إيمولا؟ 06:26
فورمولا 1

هل تسبب التخلي عن تجارب يوم الجمعة بسباق أكثر حماسة في إيمولا؟

هل حسم أليكسندر ألبون مصيره مع ريد بُل؟ 10:13
فورمولا 1

هل حسم أليكسندر ألبون مصيره مع ريد بُل؟

هل سيخرج لويس هاميلتون حقاً من الفورمولا واحد؟ 04:47
فورمولا 1

هل سيخرج لويس هاميلتون حقاً من الفورمولا واحد؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.