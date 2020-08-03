غروجان: لا ندم على القيادة الدفاعية خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى

تلقى غروجان انتقاداتٍ كبيرة من قبل كارلوس ساينز ودانيال ريكاردو على تحركاته الدفاعية المتأخرة ضمن المعركة على المراكز في سيلفرستون.

وبالرغم من اعترافه أن تحركه كان ضمن الحدود القصوى، لكن الفرنسي أشار بوضوح إلى أنه ترك المساحة لمنافسيه - ولم يقم بأي شيء لم يكن ماكس فيرشتابن يفعله خلال المواسم المنصرمة.

وأوضح غروجان أن غياب أية توجيهات أو قوانين واضحة تحدد ما هو ممنوع وما هو مسموح مثل الحركات الدفاعية المتأخرة، ومع إفلات فيرشتابن بتكتيكات مثل هذه، يعني أنه له الحقّ في القيادة بهذه الطريقة.

فقال: "أعتقد أنه ومنذ عدة مواسم، كنا نريد بالفعل وضع قانون يمنع التحرك أثناء الكبح بعد قيام ماكس بمثل ذلك. لكن لم يتم سنّ أي قانون في هذا الصدد".

وأكمل: "لذا نعم، لقد ضغطتُ بعض الشيء إلى الحدود القصوى، تلقيت تنبيهاً، لكنني لست نادماً. حاولت تقديم أفضل ما لدي".

بالمقابل، لا يرى غروجان أن تحركاته كانت بتلك الحدّة التي وصفها منافسوه، مؤكداً أنه ترك مسافة كافية لكل من ساينز وريكاردو.

فقال: "أعتقد أنني وفي الحالتين تحركتُ في وقت متأخر بعض الشيء، لكنني أترك على الدوام مساحة تتسع لسيارة".

وأكمل: "إنهما يريدان إيضاحات حيال قدرتنا على التحرك المتأخر تحت الكبح من عدمها، وهذا ما أتفق معهما بشأنه، لكن لا يوجد قانون فعليّ كما أن ماكس فيرشتابن قام بذلك كثيراً خلال السباقات، لذا لمَ لا؟".

وتابع: "لمَ لا يمكننا الاستفادة من ذلك؟ لا أحظى على الدوام بمركز سادس أو سابع خلال السباق، وكان عليّ القيام بكل ما بوسعي للدفاع عن مركزي".

من جهته، أوضح مايكل ماسي مدير السباقات في البطولة أنه سيناقش المسألة مع السائقين في السباق المقبل، وذلك ضمن السعي لضمان تحلي الجميع بسلوك مقبول.

فقال: "يأتي هذا بالفعل بعد نقاشات معمقة مع السائقين طوال العام".

وأكمل: "إحدى أهم النواحي التي يسأل عنها الكثيرون هي التحرك أثناء الكبح. منح الحكام تنبيهاً إلى رومان. كما اتفقنا أننا سنناقش المسألة خلال الاجتماع المقبل للسائقين".

وأوضح غروجان أنه سيرحب بتوضيح رسميّ لما هو مسموح وغير مسموح خلال الدفاع عن المركز ضمن مناطق الكبح.

فقال: "سيكون من الجميل لو نحظى ببعض الإيضاحات، لكننا لا نود كذلك الابتعاد عن سياسة السماح لنا بالمنافسة".

واختتم: "نود أن نحظى بالقدرة على المنافسة، ونود الضغط بشكل كبير إلى الحدود القصوى".