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غروجان "قلق" حيال افتقار هاس للتحديثات

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غروجان "قلق" حيال افتقار هاس للتحديثات
02-07-2020

اعترف رومان غروجان سائق هاس بأنّه "قلق" حيال افتقار فريقه للتحديثات، لكنّه قال كذلك أنّ موسم 2019 الذي شابته المشاكل أظهر بأنّ جلب أجزاء جديدة على السيارة لا يُفلح دومًا.

أكّد غونتر شتاينر مدير فريق هاس مؤخّرًا أنّه وبالنظر إلى الغموض الذي يُحيط بموسم 2020 - بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19" - فإنّه لم يرغب السماح بالإنفاق على التحديثات، وعليه ستستهلّ هاس الموسم بسيارة لم تشهد تغييرات ذات أهمية منذ جولة أستراليا الملغاة.

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عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كانت لديه مخاوف حيال ذلك الجانب، اعترف غروجان بأنّ التركيز على حزمة مستقرة له أفضليته.

فقال: "بمقدورنا التركيز على ما لدينا وتحقيق أقصى استفادة منه. ربما أكون أكثر قلقًا من كيفن، حيث نعلم بأنّ الفورمولا واحد تتمحور حول جلب التحديثات والأجزاء الجديدة. لكنّني أنهيت العام الماضي مع الحزمة التي بدأت بها الموسم، إذ أنّ التحديث في بعض الأحيان لا يعمل على النحو المأمول. صحيح أنّه من الرائع أن تحظى بأجزاء جديدة، وأن تعزز الأداء، بيد أنّ ذلك لا ينجح دومًا وقد ينقل تركيزك إلى المكان الخاطئ".

من جهة أخرى، قال غروجان أنّ التسابق بسيارة لم تشهد تغييرات يعدّ نقطة بداية جيّدة.

"أعتقد بأنّ لدينا أساسًا جيّدًا من التجارب الشتوية، بالطبّع الظروف ستكون مختلفة للغاية الآن، حلبة مختلفة، تصميم مسار مختلف، درجات حرارة مختلفة، لكنّ الفريق بذل أقصى ما لديه للاستفادة من كل ما تعلمناه في التجارب الشتوية، وذلك أمر جيّد، كما أنّه ليس علينا التركيز الآن على محاولة استخراج أداء من أجزاء جديدة" قال الفرنسي.

وأكمل: "لدينا الآن فهم أفضل للمشاكل التي واجهتنا العام الماضي وبات الفريق يسير في طريق واحد مع تعليقات السائقين، كوننا في نهاية المطاف من يقود السيارة. أثق في أنّ بمقدورنا الآن التصرف بشكل أسرع إذا ما تواجدنا في ذات الوضع مجددًا".

من جانبه، قال زميل غروجان بالفريق كيفن ماغنوسن أنّه أقلّ قلقًا حيال افتقار السيارة لأجزاء جديدة، وأنّه متقبّل لذلك الوضع.

"لست قلقًا لهذه الدرجة في الحقيقة" قال ماغنوسن.

وأضاف: "بالطبّع نفضّل جميعًا أن تكون هنالك تحديثات تأتي على السيارة، لكنّنا لا نعلم موقعنا بعد، حيث أعتقد بأنّنا نحظى بشعور إيجابي للغاية، الفريق بأكمله، بعد التجارب".

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