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غروجان: فريق ألبين في "أيدٍ أمينة" بعد التغييرات الإدارية الأخيرة

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غروجان: فريق ألبين في "أيدٍ أمينة" بعد التغييرات الإدارية الأخيرة

قال رومان غروجان بأنّ فريق ألبين في الفورمولا واحد بات بيد أيدٍ أمينة عقب التغييرات التي شهدتها إدارة الفريق والتي تضمّنت وصول دايفيد بريفيو من سوزوكي في "الموتو جي بي".

كان السائق الفرنسي - الذي يتوجّه إلى منافسات الإندي كار هذا الموسم - ناشئًا لدى رينو للعديد من السنوات وتسابق لصالح قلعة إنستون في 2009 ومن 2012 إلى 2015.

وخلال قيادته لصالح الفريق عندما كان يشارك تحت اسم لوتس ضمن مسيرته الثانية هناك، تمكّن غروجان من حصد 8 منصات تتويج خلال تلك الفترة.

ومع إبقائه على صداقاته التي كوّنها مع العديد ممن عملوا هناك منذ انتقاله لاختتام مسيرته في الفورمولا واحد مع هاس، بات غروجان يملك اهتمامًا كبيرًا لرؤية كيف سيتبلور الفريق الجديد تحت علامة ألبين.

لكن وبعد تغييرات على الهيكل الإداري خلال العطلة الشتوية، والتي تضمنت مغادرة مدير الفريق سيريل أبيتبول، قال غروجان أنّه متفائل حيال كيفية استعداد الفريق للتحديات المُقبلة.

حيث يعتقد بأنّ وصول بريفيو كمدير للسباقات، للعمل بجانب مارسين بودكوفسكي سيمثّل أمرًا إيجابيًا للفريق.

"أراقب وأتابع التغييرات التي تحدث، إذ كنت متفاجئًا للغاية" قال غروجان عن التوقيع مع بريفيو الذي كان صادمًا لبادوك "الموتو جي بي" إثر تركه للبطولة بعد تحقيقه اللقب كمدير لفريق سوزوكي.

وأضاف: "أعلم القليل عن بريفيو، لكنني متابع شغوف للموتو جي بي، لذلك كنت أتابع بالتأكيد مسيرته في البطولة وأشاهد أداء الفريق وحصده للبطولة".

وتابع: "إنّه يعلم عالم السباقات بشكل جيّد للغاية، لذلك آمُل أن تكون تلك خطوة جيّدة لرينو. وكذلك تواجد مارسين على رأس المصنع الآن قد يكون جيّدًا".

وأكمل: "أتمنى الأفضل للفريق، فقد أمضيت 10 سنوات من عمري في رينو، لذلك أتمنى لهم الأفضل وآمُل أن يكون بمقدورهم البناء على ما حققوه العام الماضي".

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جديرٌ بالذكر أنّه قد تمّت إعادة تسمية فريق رينو إلى ألبين لهذا الموسم كجزء من سعي لوكا دي ميو الرئيس التنفيذي لرينو لإعادة إحياء العلامات التجارية العديدة للصانع الفرنسي.

هذا وسيحتفظ الفريق بخدمات إستيبان أوكون كما وقّع مع فرناندو ألونسو ضمن عودته إلى الفورمولا واحد ليحل مكان دانيال ريكاردو الذي انتقل إلى صفوف مكلارين.

ويخطط الفريق إلى إطلاق سيارته الجديدة "أيه521" في وقت لاحق من الشهر الجاري مع كسوة لونية جديدة بالكامل.

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