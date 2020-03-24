غروجان: صراحة هاس إيجابية بالرغم من غموض مستقبل الفريق

تكلم جين هاس في مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رغبته بحصول فريقه على فرصة تنافسية في المستقبل إن كان سينفق المزيد من الاستثمارات الكبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة على هذا المشروع.

لكن غروجان يرى أن صراحة هاس أمر يستوجب الثناء، إذ أن ذلك يقدم رسالة واضحة للفريق حيال ما يجب القيام به.

حيث قال في مقابلة مع قناة "كانال +": "على الأقل تكلم بوضوح. لا شيء أسوأ من أن يقول أحدهم ’كلا، كلا، سنبقى في الفورمولا واحد، كل شيء جيد، الخ’ ومن ثم يتوقف كل شيء فجأة".

ويرى غروجان أن هذه هي المقاربة الصحيحة، خاصة وأن هاس لم يشارك في البطولة فقط لأجل المشاركة.

فقال: "كان جين واضحاً: لقد انضم إلى الفورمولا واحد لوضع اسم هاس على الخارطة. لقد حصل على السمعة وعلامته باتت معروفة".

وأكمل: "لقد وصل إلى الفورمولا واحد لأنه يحب سباقات السيارات. أنا أتفهم تماماً ما قاله، وأشعر أن فيه ناحية إيجابية".

وتابع: "بالتأكيد جميع الميكانيكيين يفكرون فيما سيحصل. لديهم شكوك أكبر. لكن الإدارة، السائقين والمهندسين يعلمون المهمة التي تنتظرهم".

واختتم: "من ثم، أعتقد أنه وحتى في حال قرر جين التوقف عن المشاركة، فإن الفريق سيبقى أو سيتم شراؤه، نظراً لأنه فريق رائع يمتلك نموذج عمل ناجح وطاقم عمل قادر على العمل بكفاءة".