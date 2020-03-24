غروجان: صراحة هاس إيجابية بالرغم من غموض مستقبل الفريق

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
43 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
71 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
78 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
92 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
99 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
113 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
127 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
155 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
162 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
176 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
183 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
197 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
211 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
218 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
232 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
246 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان: صراحة هاس إيجابية بالرغم من غموض مستقبل الفريق

المشاركات
التعليقات
غروجان: صراحة هاس إيجابية بالرغم من غموض مستقبل الفريق
24-03-2020

يرى رومان غروجان أن هناك جانباً إيجابياً في صراحة جين هاس مالك الفريق واعترافه بأن مستقبل العلامة الأمريكية غير مضمون في الفورمولا واحد إن لم يحظَ ببداية قوية للموسم.

تكلم جين هاس في مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رغبته بحصول فريقه على فرصة تنافسية في المستقبل إن كان سينفق المزيد من الاستثمارات الكبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة على هذا المشروع.

لكن غروجان يرى أن صراحة هاس أمر يستوجب الثناء، إذ أن ذلك يقدم رسالة واضحة للفريق حيال ما يجب القيام به.

حيث قال في مقابلة مع قناة "كانال +": "على الأقل تكلم بوضوح. لا شيء أسوأ من أن يقول أحدهم ’كلا، كلا، سنبقى في الفورمولا واحد، كل شيء جيد، الخ’ ومن ثم يتوقف كل شيء فجأة".

اقرأ أيضاً:

ويرى غروجان أن هذه هي المقاربة الصحيحة، خاصة وأن هاس لم يشارك في البطولة فقط لأجل المشاركة.

فقال: "كان جين واضحاً: لقد انضم إلى الفورمولا واحد لوضع اسم هاس على الخارطة. لقد حصل على السمعة وعلامته باتت معروفة".

وأكمل: "لقد وصل إلى الفورمولا واحد لأنه يحب سباقات السيارات. أنا أتفهم تماماً ما قاله، وأشعر أن فيه ناحية إيجابية".

وتابع: "بالتأكيد جميع الميكانيكيين يفكرون فيما سيحصل. لديهم شكوك أكبر. لكن الإدارة، السائقين والمهندسين يعلمون المهمة التي تنتظرهم".

واختتم: "من ثم، أعتقد أنه وحتى في حال قرر جين التوقف عن المشاركة، فإن الفريق سيبقى أو سيتم شراؤه، نظراً لأنه فريق رائع يمتلك نموذج عمل ناجح وطاقم عمل قادر على العمل بكفاءة".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
رئيس جائزة أستراليا الكبرى يشرح الارتباك الذي اختبره المشجّعون صباح يوم إلغاء السباق

المقال السابق

رئيس جائزة أستراليا الكبرى يشرح الارتباك الذي اختبره المشجّعون صباح يوم إلغاء السباق
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين رومان غروجان تسوق الآن
قائمة الفرق فريق هاس اف1

منصة السباق

جائزة هولندا الكبرى

جائزة هولندا الكبرى

٣٠ أبريل - ٣ مايو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

رئيس جائزة أستراليا الكبرى يشرح الارتباك الذي اختبره المشجّعون صباح يوم إلغاء السباق

2
فورمولا 1

أوكون يُقر عدم درايته بتطوير مرسيدس لنظام "داس"

أحدث ملفات الفيديو

مقابلة حصرية مع روس برون حول 06:49
فورمولا 1

مقابلة حصرية مع روس برون حول "كورونا" ونتفليكس وقوانين 2021

خمس مرّات سبق وأُلغيت فيها سباقات الفورمولا واحد ولماذا 05:18
فورمولا 1

خمس مرّات سبق وأُلغيت فيها سباقات الفورمولا واحد ولماذا

لماذا على مرسيدس تعديل تصميم نظام تعليقها 01:09
فورمولا 1

لماذا على مرسيدس تعديل تصميم نظام تعليقها

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002 01:29
فورمولا 1

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020 01:05
فورمولا 1

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020

أحدث الأخبار

غروجان: صراحة هاس إيجابية بالرغم من غموض مستقبل الفريق
F1

غروجان: صراحة هاس إيجابية بالرغم من غموض مستقبل الفريق

رئيس جائزة أستراليا الكبرى يشرح الارتباك الذي اختبره المشجّعون صباح يوم إلغاء السباق
F1

رئيس جائزة أستراليا الكبرى يشرح الارتباك الذي اختبره المشجّعون صباح يوم إلغاء السباق

تحليل: خمسة أمور تعلمناها من سباقات الفورمولا واحد الإلكترونية
eSpt

تحليل: خمسة أمور تعلمناها من سباقات الفورمولا واحد الإلكترونية

أوكون يُقر عدم درايته بتطوير مرسيدس لنظام "داس"
F1

أوكون يُقر عدم درايته بتطوير مرسيدس لنظام "داس"

معرض صور: أصغر السائقين الذين حققوا قطب الانطلاق الأول
F1

معرض صور: أصغر السائقين الذين حققوا قطب الانطلاق الأول

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٣٠ أبريل - ٣ مايو
تذاكر
٧ مايو - ١٠ مايو
تذاكر
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
١١ يونيو - ١٤ يونيو
تذاكر
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.