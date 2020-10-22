غروجان سيترك صفوف فريق هاس نهاية الموسم الحالي

كان موقع الفرنسي ضمن فريق هاس محل شكوك خلال الأسابيع الماضية، حيث تبحث العلامة الأمريكية عن أفضل تشكيلة ممكنة لموسم 2021.

وصباح اليوم الخميس، أعلن غروجان أنه لن يتم تجديد عقده مع فريق هاس نهاية الموسم الجاري.

حيث نشر سائق هاس على حسابه الخاص في موقع "فيسبوك": "الفصل الأخير اختُتِم، والكتاب انتهى".

وأكمل: "خمس سنوات، شهدنا فيها لحظات إيجابية وسلبية. سجلت 110 نقطة وشاركت في 92 سباقاً، لكن الرحلة كانت تستحق خوضها. لقد تعلمت كثيراً، تحسنتُ كثيراً كسائق وكذلك أصبحتُ شخصاً أفضل".

وأردف: "آمل أن أكون قد ساعدتُ الفريق على التحسن. هذا ربما أكثر إنجاز أفتخر به، أكثر من السباقات الجنونية الأولى في 2016 أو المركز الرابع في النمسا 2018".

وتابع: "أتمنى لجميع أفراد الفريق، الأفضل في المستقبل".

وتبدو حظوظ غروجان في إيجاد مقعد آخر ضمن أحد فرق الفورمولا واحد قليلة للغاية، نظراً لعدم وجود شواغر كافية.

حيث يجد نفسه في مواجهة سائقين يمتلكون خبرة وسمعة قويتين للغاية أمثال سيرجيو بيريز.

ومؤخراً، شدد غروجان على اهتمامه بمشروع سيارة بيجو الخارقة التي تود المشاركة بها في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" وسباق لومان 24 ساعة.

حيث قال: "مصنع فرنسيّ في أحد أعظم السباقات في العالم، بالتأكيد إنه مشروع جميل. آمل مع هذه السيارات الخارقة الجديدة، أن يعود أكبر عدد من المصنعين إلى سباقات التحمل، ونشهد حقبة ذهبية أخرى للرياضة".

وأكمل: "تويوتا تقوم بعمل رائع، لكن لنكن واقعيين: في هذه الأيام، مشاهدة سباق لومان 24 ساعة مع سيارة تنافس شقيقتها ضمن نفس الفريق، ليست أمراً مثيراً للحماسة".

وأردف: "بيجو قادمة، ولدينا تويوتا، وآمل كذلك انضمام المزيد من المصنعين. مرة أخرى ستصبح المنافسة محمومة ولن تحسم النتائج إلا قبل خمس دقائق من النهاية".

واسترسل: "سنتواصل سوياً في وقت ما، هذا المشروع يثير اهتمامي بشكل هائل للمستقبل".

ويأتي خروج غروجان وسط تكهنات بأن فريق هاس سيستعين بتشكيلة ناشئين للموسم المقبل، ما يعني أن كيفن ماغنوسن لن يبقى كذلك.

نيكيتا مازبين سائق الفورمولا 2 من بين الأسماء المرشحة بقوة، بينما أشارت عدة مصادر إلى أن ميك شوماخر متصدر بطولة الفورمولا 2 مرشح للمقعد الثاني.

لكن مقعد شوماخر يعتمد على قرار فيراري النهائي حيال وضع أنطونيو جيوفينازي مع ألفا روميو.

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يشار إلى أن غروجان شارك للمرة الأولى في الفورمولا واحد مع فريق رينو موسم 2009، لكنه خسر مقعده بنهاية الموسم.

ومن ثمّعاد إلى سباقات الجائزة الكبرى موسم 2012 مع لوتس، حيث ساعد الفريق على تحقيق عدة منصات تتويج لينتقل بعدها إلى هاس مع أول موسم للعلامة الأمريكية في 2016.

وكانت أفضل نتائجه هي المركز الرابع في جائزة النمسا الكبرى 2018.